Matthias Reim im Duett mit Christin Stark

Oranienburg

Den Eröffnungstitel richtet Matthias Reim am Sonnabendabend im Schlosshof direkt an sein Publikum. „Ich hab’ mich so auf dich gefreut“ – sein Chart-Erfolg von 1991 – verstehen auch die Zuhörer auf sich gemünzt und der Funke springt sofort von der Bühne über. Rockig und schnell fetzt die Band durch den Titel in Überlänge. Der 61-jährige kostet ihn im Satzgesang mit Christin Stark und Birgit Jansen aus. Jubel brandet auf.

Matthias Reim wendet sich an die Menschen im Schlosshof. „Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ihr hier seid“, ruft er und entschuldigt sich für den Regen. Matthias Reim ist der letzte Künstler in dieser Open-Air-Saison . Für ihn ist es aber einer der ersten Termine seiner Deutschland-Österreich-Tournee zum Album „MR20“, das im Oktober erscheinen soll.

Der Text vom neuen Titel „Eiskalt“ sitzt bereits bei den Fans. Quelle: Robert Roeske

Hallen wie die Berliner Mercedes-Benz-Arena wird er füllen. Ein Oranienburger Fan mutmaßt, warum Reim dennoch weiterhin in den überschaubaren Schlosshof kommt: „Die haben ihn hier spielen lassen, als es ihm nicht so gut ging. Das hat er Oranienburg nicht vergessen.“

Der Mann gibt den Rock’n’Roller, reckt die Faust. Die Bässe stampfen im Viervierteltakt zum Herzschmerztitel aus seinem Insolvenzjahr 2007 „Ich will dich immer noch“. Sein Image als einsamer Wolf, der alles verlor, ist nicht nur aufgesetzt – er hat es erlebt und daraus zehrt er.

Der Dauerregen konnte die Fans nicht vom Mitsingen abhalten Quelle: Robert Roeske

Bereits beim fünften Titel kommt Lisa Eisenhauer auf ihre Kosten. Die 29-jährige Oranienburgerin, die schon als Teenager mit ihrer Mutter zu Reim-Konzerten mitging, sagte zuvor: „Den Text von ,Eiskalt’ kann ich schon.“ Die Single-Auskopplung des neuen Albums kündigt der Sänger so an: „Ich habe lange gesessen und mich der Aufgabe gestellt: Was erwartet ihr von mir? Ich bin ganz stolz drauf.“

Oranienburg (Oberhavel) Konzert Matthias Reim Quelle: Robert Roeske

Es geht wieder um den Mann, der auf eine Frau reingefallen ist, die sein Herz aber immer noch rasen lässt. „Wahnsinn“ echot der Background-Chor. Steigern kann er das nur noch mit seinem Hit, der ihn 1990 zum Star werden ließ: „Verdammt, ich lieb dich“. Bei „Vergiss es“ singt Christin Stark ihn in Grund und Boden. Dennoch herrscht Harmonie, die auch privat funktioniert. Ein Duett von glockenhellem Vibrato und Reibeisenstimme. Dem Publikum ist Reims geringer Stimmumfang egal. Es liebt seinen Schlagerrocker und lässt ihn nach zwei Stunden nicht ohne Zugabe nach Hause.

Von Matthias Busse