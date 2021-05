Mehr Geld für Ausbilder im Brand- und Katastrophenschutz

Oberhavel

Ehrenamtliche Ausbilder, die Angehörige öffentlicher Feuerwehren und Helfende im Katastrophenschutz des Landkreises Oberhavel schulen, sollen eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten. Der Kreistag befürwortete in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig die diesbezügliche Satzungsänderung über das Gewährung von Entschädigungen sowie Reisekostenvergütungen. Laut Beschlussvorlage werde der laut dieser Satzung zu tragende finanzielle Aufwand für 2021 voraussichtlich rund 21 000 Euro und ab dem Folgejahr etwa 35 900 Euro jährlich betragen.

Zum Verdeutlichen der Bedeutung einer „weitergehende Ausbildung im Brand- und Katastrophenschutz“ würden die Zahlen des Landkreises Oberhavel aus dem Jahr 2019 herangezogen, da im Jahr 2020 auf Grund der Kontaktbeschränkungen nur eine rudimentäre Ausbildungsdurchführung möglich war. Danach gab es 27 Ausbildungsveranstaltungen, 11 Seminare und Lehrgänge sowie 921 Ausbildungsstunden mit 408 Teilnehmenden. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten dieser von der Kreisbehörde bestellten Kreisausbilder umfassen laut Vorlage neben der reinen Lehrtätigkeit auch die Vor- und Nachbereitung der Lehrgänge und Seminare an sich. Für Fachbereichsleiter wird auf Grund der erforderlichen hohen Fachkenntnis (Anleitung der Ausbilder) und des hohen organisatorischen Aufwandes ein Betrag in Höhe von pauschal 50 Euro monatlich vorgesehen. Demgegenüber wird für Ausbilder, die nicht als Fachbereichsleiter bestellt sind, unter Bezug auf den erforderlichen Kenntnisstand sowie den Aufwand für die Lehrgangsvorbereitung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro je Ausbildungsstunde (45 Minuten) vorgesehenen. Ausbilder an der Atemschutzübungsanlage sollen auf Grund der sich wiederholenden Ausbildungsinhalte eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 Euro je Ausbildungsstunde erhalten.

Von Helge Treichel