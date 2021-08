Mehr Jobs im Landkreis Oberhavel: Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich fort

Oberhavel

Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich im Landkreis weiter fort. Laut der neuen Zahlen der Arbeitsagentur Neuruppin gab es im August 5744 Menschen ohne Job in Oberhavel. Das sind 115 weniger als noch im Juli und gar 820 weniger als im August des vergangenen Jahres. Entsprechend ist die Arbeitslosenquote im August auf 5 Prozent gesunken, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Juli und 0,7 weniger als im August 2020.

Die Erholung gibt es nicht nur in Oberhavel. „Die Arbeitslosigkeit ist nach der Ferienzeit in allen vier Landkreisen unseres Agenturbezirkes wieder gesunken und liegt auch deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Abgesehen vom leichten saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli, setzt sich somit der Erholungskurs der Vormonate auf dem Arbeitsmarkt fort. Das ist eine schöne Entwicklung für die vier Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz“, erklärte Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Neuruppin.

Das Instrument der Kurzarbeit verliert an Bedeutung

Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit bleibt auf niedrigem Niveau: Im August 2021 wurden im Agenturbezirk 13 neue Anzeigen zu Kurzarbeit für 105 Beschäftigte gestellt. Im Juli betrug die Zahl der Anzeigen 10 für 65 Beschäftigte. „Die Bedeutung des Instruments Kurzarbeit für den Arbeitsmarkt nimmt weiter ab. Die Unternehmen zeigen in den letzten Monaten deutlich weniger Kurzarbeit an, weil sich die pandemiebedingten Auflagen deutlich verändert haben. In den Branchen Gastronomie, Hotellerie und Handel, die besonders von den Einschränkungen betroffen waren, wird wieder verstärkt Personal nachgefragt“, so Kostka.

Um Kontakte während der Pandemie zu beschränken, konnten Bürger sich telefonisch oder online arbeitslos melden. Ab dem 1. September müssen Arbeitslosmeldungen wieder persönlich in den Geschäftsstellen der Agentur erfolgen. Da alle Dienststellen der Agentur für Arbeit Neuruppin mittwochs geschlossen haben, kann die persönliche Arbeitslosmeldung für den Monatsersten am 2. September nachgeholt werden. Für die Jobcenter gelten die örtlichen Regelungen.Die persönliche Arbeitslosmeldung ist ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Auch wegen der andauernden Pandemie sollten jedoch längere Wartezeiten oder ein hohes Kundenaufkommen vermieden werden. Deswegen empfiehlt die Agentur ihren und Kunden, vorher über die kostenlose Hotline 0800/ 4 55 55 00 einen Termin zu vereinbaren.

Von Marco Paetzel