Mehr Jobs im September: Arbeitslosenquote in Oberhavel sinkt weiter

Oberhavel

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Oberhavel geht weiter zurück. Im September waren 5502 Menschen ohne Job, das sind 242 weniger als noch im August. Verglichen mit dem Vorjahresmonat waren es gar 808 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote sank dementsprechend auf 4,7 Prozent - das ist ein Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat und 0,8 Prozent im Vergleich zum September 2020.

Der Arbeitsmarkt bleibt aber zweigeteilt. Waren im Bereich der Geschäftsstelle Oranienburg im September 4281 Menschen ohne Job, was einer Quote von 4,4 Prozent entspricht, waren es im Bereich der Geschäftsstelle Gransee 1221 Menschen - und damit 6,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ging die Quote in beiden Geschäftsstellenbereichen um 0,2 Prozent zurück. Ein Minus von 1,2 Prozent steht im Vergleich zum September 2020 für die Geschäftsstelle Gransee, in Oranienburg beträgt das Minus in diesem Zeitraum 0,6 Prozent.

Die Kurzarbeit hat sich bewährt

„Die Arbeitslosigkeit sinkt auch im September in allen vier Landkreisen unseres Agenturbezirkes weiter und liegt somit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres“, erklärt Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Neuruppin. Das heiße, der Erholungskurs auf dem Arbeitsmarkt setzt sich in der Region fort. Das sei eine erfreuliche Entwicklung für die vier Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz. Auch bei der Beschäftigungsentwicklung sehe man die Belebung, so Kostka weiter.

Das Arbeitsmarktinstrument Kurzarbeit habe sich bewährt und werde auch in den vier Landkreisen weiter in Anspruch genommen. „Daher und auf Grund der nicht absehbaren Entwicklung der pandemischen Lage in den kommenden Herbst- und Wintermonaten hat die Bundesregierung die erneute Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember beschlossen“, so Kostka zum Thema Kurzarbeit.

Von Marco Paetzel