Mehr Jobs in Oberhavel: Leichter Rückgang der Arbeitslosenquote

Oberhavel

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis geht leicht zurück. Laut der neuesten Statistik waren im März 6368 Menschen ohne Job, das sind 166 weniger als im Februar. Allerdings ist die Zahl im Vergleich zum März vor einem Jahr vor allem wegen der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. Damals gab es 1028 Arbeitslose weniger. Der Arbeitsmarkt im Landkreis bleibt weiterhin zweigeteilt: Im Bereich der Geschäftsstelle Oranienburg gab es im März 4896 Arbeitslose, das sind 102 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 auf 5,1 Prozent. Im Bereich der Geschäftsstelle Gransee waren 1472 Menschen ohne Job, die Arbeitslosenquote betrug 7,6 Prozent. Im Vergleich zum Januar ist das ein Rückgang um 64 Arbeitslose und 0,4 Prozentpunkte. Eingestellt wurde vor allem in den Bereichen Verkehr und Logistik (außer Fahrzeugführer), Kaufmännische Berufe, Verkaufsberufe, Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten sowie im Hoch- und Tiefbau.

„Der Arbeitsmarkt im März zeigt zwar erste Anzeichen einer Frühjahrsbelebung, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Logistik und der Baubranche. Im Vergleich zum März 2020 sind die Auswirkungen der Pandemie aber weiterhin sichtbar und der Abbau der seit dem Frühjahr 2020 kontinuierlich gestiegenen Arbeitslosigkeit wird nur langfristig in Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung gelingen“, erläutert Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin. Im März haben im Aggenturbezirk 89 Betriebe Kurzarbeit für 823 betroffene Personen angezeigt, im Februar waren es 302 Anzeigen für 2365 Personen. „Insgesamt gesehen entlastet Kurzarbeit den Arbeitsmarkt weiterhin deutlich. Viele Arbeitgeber halten an ihren Fachkräften fest. Eine Entwicklung, die uns für das Frühjahr und die zu erwartende Belebung am Arbeitsmarkt optimistisch stimmt“, so Kostka. Im März wurden in den vier Landkreisen der Agentur für Arbeit Neuruppin 811 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind sechs Stellen weniger als im Vormonat und 180 weniger als im Vorjahresmonat März 2020. „Der Bestand offener Stellen liegt mit 4251 Stellen auf dem Niveau des März 2020. Die Chancen in unserer Region, eine Tätigkeit aufzunehmen sind weiterhin gegeben, da insbesondere Fachkräfte weiterhin gesucht werden“, erläutert Kostka.

Von Marco Paetzel