Mehr Komfort in den Zügen des RB 20 zwischen Oranienburg und Potsdam

Oranienburg

Pendlerinnen und Pendler auf der Fahrt zwischen Oranienburg und Potsdam dürfen ab sofort mehr Komfort in den Zügen des RB 20 genießen. Darüber informierte die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt am Wochenende.

Mehr Komfort in den Zügen

Alle Fahrgäste auf dieser Strecke profitieren von der umfangreichen Renovierung und Neuausstattung der Triebwagen, heißt es in der Mitteilung der verkehrspolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg. Neben zusätzlichen Steckdosen und WLAN-Angeboten gibt es auch ein neu gestaltetes WC-Design. Deutlichere Markierungen für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen sowie größere Monitore für die Fahrgastinformation in Echtzeit sorgen für bessere Orientierung und zusätzliche Videoüberwachungstechnik für mehr Sicherheit. In vielen Zügen gibt es zudem mehr Platz für Gepäck und Fahrräder.

41 Triebwagen sollen erneuert werden

Dafür investieren DB Regio im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA) gemeinsam rund 105 Millionen Euro. Unter anderem bei Alstom (ehemals Bombardier Transportation) in Hennigsdorf sollen insgesamt 41 Triebwagen umfassend erneuert werden. Bis Dezember 2022 werden diese dann im gesamten Netz Elbe-Spree vollständig im Einsatz sein.

Von MAZonline