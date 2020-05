Nachdem alle Anordnungen getroffen und alle Verkehrsschilder aufgestellt wurden, tritt am Mittwoch, 20. Mai, das neue Verkehrskonzept für den Wohnpark Grüneberg in Kraft. Es begrenzt die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h und regelt, in welcher Richtung die Straßen befahren werden dürfen.