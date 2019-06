Oberhavel

Mit Beginn der Sommerferien, zum 20. Juni ergeben sich Fahrplanänderungen einiger Buslinien in ganz Oberhavel.

Linie 800/ 824 – Leegebruch

Aufgrund der Baumaßnahme in der Eichenallee in Leegebruch kann die Haltestelle Volkshaus nicht angefahren werden. Am Kreisverkehr höhe Asylunterkunft werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Linien werden über die Straße der Jungen Pioniere – Veltener Straße umgeleitet. Zusätzliche Haltestellen werden an der Schule und in Höhe der Gartenstraße eingerichtet.

Linie 812 – Leegebruch

Aufgrund der Baumaßnahme in Leegebruch, werden die Fahrzeiten und Anschlüsse von und zur Linie 800 angepasst.

Linie 833 – Zehdenick

Die RufBus-Fahrt an Wochentagen ab Zehdenick Libellenweg, um 19.38 Uhr wird auf 19.48 Uhr verschoben. Damit wird der Anschluss des RB 12 in Zehdenick berücksichtigt.

Linie 835 – Gransee / Buberow

Die Fahrt an Ferientagen mit Ankunft um 7.10 Uhr am Bahnhof Gransee führt nun über Buberow.

Linie 837/ 838/ 854 – Marienthal

Die Baumaßmahne in Marienthal ist beendet. Die ursprüngliche Linienführung wird wiederhergestellt.

Weitere Informationen

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die genannten Änderungen, können im Internet unter www.ovg-online.de herunter geladen oder telefonisch unter 03301-699 699 erfragt werden.

