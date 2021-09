Mehrheit für Leistungs- und Begabtenklassen auch in Oberhavel 

Oberhavel

Im dritten Anlauf ist es nun doch gelungen: Im Landkreis Oberhavel sollen zum Schuljahr 2023/2024 zwei Leistungs- und Begabungsklassen eingerichtet werden. Ein diesbezüglicher Antrag der Fraktionen CDU, FDP/Piraten und BVB/Freie Wähler ist in der jüngsten Kreistagssitzung am Mittwochabend mit 28:22 Stimmen mehrheitlich befürwortet worden – bei einer Enthaltung.

Höchstanzahl ist bereits ausgeschöpft

Der Landrat soll sich nun beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) für eine Erhöhung der gesetzlichen Anzahl der Leistungs- und Begabungsklassen einsetzen. Denn das Land Brandenburg hat bereits die gesetzliche Höchstanzahl von 35 Leistungs- und Begabungsklassen ausgeschöpft. Oberhavel ist dabei bislang leer ausgegangen, was allerdings kein Zufall ist.

Bedarf für Leistungs- und Begabtenklassen bekundet

Doch ein Bedarf an Leistungs- und Begabungsklassen sei auch in Oberhavel vorhanden, sind sich die Antragsteller sicher. Dies würden Lehrkräfte und Schulleitungen bestätigen: Einerseits bestehe große Bereitschaft an den hiesigen kreiseigenen Schulen, eine derartige Fördermöglichkeit ab der 5. Klasse einzurichten. Schließlich hätten sich das Louise-Henriette Gymnasium in Oranienburg und das Marie-Curie Gymnasium in Hohen Neuendorf bereits im Jahr 2008 um das Einrichten solcher Klassen beworben. Zum anderen würden Eltern besonders leistungsstarker und begabter Kinder immer wieder versuchen, ihre Kinder in anderen Landkreisen, in Berlin oder noch weiter außerhalb ab Klasse 5 auf ein Gymnasium zu schicken. Aufgrund hoher Nachfrage meist jedoch ohne Erfolg.

Bildungstourismus zu den Nachbarn

Solche Kinder würden ihrer Chancen beraubt, ihre Fähigkeiten voll zu entfalten. Denn in diesen Klassen wird Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten mit einem höherem Lerntempo ein Mehr an Wissen vermittelt. Der „Bildungstourismus“ von durchschnittlich 20 Kindern pro Jahrgang könne durch ein Angebot im Kreisgebiet vermieden werden.

Kontroverse Debatte im Kreistag

Der Abstimmung war eine kontroverse und leidenschaftlich geführte Debatte vorausgegangen. FDP-Piraten-Fraktionschef Uwe Münchow hatte eingangs darauf verwiesen, dass Begabungen auch eine Belastung für das Umfeld der Kinder darstellen könnten. Um dies zu vermeiden und zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, werde das neue Angebot gebraucht.

Landrat verweist auf bestehende Begabtenförderung

Den Vorwurf, dass es in Oberhavel keine Begabtenförderung gäbe, wies Landrat Ludger Weskamp (SPD) entschieden zurück. Gemeinsam mit Arbeits- und Sozialdezernent Matthias Kahl nannte er eine Vielzahl von Projekten, mit denen in allen Schulformen gezielte Förderungen unterschiedlichster Art ermöglicht würden – nicht nur für zwei Schulklassen. Dafür würden jährlich 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, je zur Hälfte für Schulen in kommunaler und kreislicher Trägerschaft. Der Landrat wandte sich zugleich gegen den Antrag, Schulleiter Thomas Meinecke vom Marie-Curie-Gymnasium in der Debatte zu Wort kommen zu lassen. Schließlich läge noch keine Entscheidung vor, an Welcher Schule Leistungs- und Begabtenklassen eingerichtet werden sollen, weshalb der Fairness halber alle Rektoren und Rektorinnen einbezogen werden müssten.

Schulleiter bekommt das Wort

Meinecke bekam dennoch mehrheitlich das Rederecht zugesprochen und vermied es, auf seine Schule überhaupt konkret einzugehen. Er machte deutlich, dass das aktuelle System lediglich eine „Interessenförderung“ zulasse. Hochbegabte würden aber komplett anders lernen. Dafür brauche es ein anderes Szenario. Und dazu „fehlt einfach ein Angebot in Oberhavel“, machte der Schulleiter deutlich.

Mosch: „Ungleiche Bildungschancen zementiert“

Die Reaktion von Seiten SPD, Linken und Bündnisgrünen auf den Antrag war zum Teil heftig. Eine Aufgabe des Landtages werde auf die Kreisebene gezogen, hieß es. Dass unterschiedliche Begabungen das normale Leben widerspiegeln und Schule ja auf das Leben vorbereite, hielt Linken-Fraktionschefin Elke Bär entgegen: „Eine moderne Schule will alle Kinder fördern.“ Inklusion sei „eine Frage der Haltung“, argumentierte Susanne Mosch. Mit Begabtenklassen würden Vorteile für wenige geschaffen. Zugleich würden „ungleiche Bildungschancen zementiert“.

Einheitsschule wie in der DDR?

An die Einheitsschule der DDR fühlte sich angesichts dieser Argumentation Fraktionsvorsitzender Werner Lindenberg (BVB/Freie Wähler) erinnert und hinterfragte Gründe, warum man sich dem Vorschlag verschließen sollte. Als „blass und leer“ bezeichnete Michael Heider (CDU) die Argumentationen. Die Worte des Landrats habe er als „von oben herab“ empfunden. „Entsetzt“ von der Debatte zeigte sich Uwe Klein (SPD/LGU/Tierschutzpartei). Sein Sohn sei trotz Empfehlung nicht bereits nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gewechselt. Weder Sohn noch Eltern hätten das bereut. Der Vergleich mit dem DDR-System habe ihm die Sprache verschlagen, so Klein.

Mehrheit (nur) mit der AfD

Für den Antrag sprachen sich schließlich auch die Vertreter der AfD aus. „Bessere Lebenschancen für unsere Kinder – darum geht es“, sagte Thomas Kay. Dass die Antragsteller ihre Mehrheit mit der AfD sichern, kritisierte Dirk Blettermann (SPD). Ziel müsse es sein, sich Mehrheiten zu organisieren, „ohne sich von der AfD abhängig zu machen“. Blettermann appellierte deshalb an die Antragsteller, ihren Antrag zurückzuziehen und über die Ausschüsse neu einzubringen. Das brachte ihm einen Kommentar von Tim Zimmermann (AfD) ein: „Sie nennen sich Demokrat und haben Ihre Maske gerade vollkommen fallen gelassen.“ Nach der Abstimmung rief Kathrin Gehring (CDU) in einer persönlichen zu einer gepflegteren Gesprächskultur zurückzukehren. Einiges, was gesagt wurde, „war unterirdisch“, stellte sie fest.

Von Helge Treichel