Meilenstein: 300 Laptops an Oberhaveler Schüler übergeben

Oranienburg

Die Initiative des Oranienburger Henning Schluß, ausgediente Laptops für Schüler im Homeschooling wieder fit zu machen, findet weiterhin im ganzen Landkreis großen Anklang. Mittlerweile konnte der 300. Laptop an eine alleinerziehende Mutter mit Kind aus Oberhavel ausgegeben werden. „Das Kind kann dadurch nun wieder besser am Unterricht teilnehmen“, freut sich Schluß (52). Die Initiative wird trotz dem teilweise stattfindenden Präsenzunterricht fortgeführt.

300 Kinder und Jugendliche konnten schon versorgt werden. Quelle: privat

„Die Digitalisierung der Schulen führt auch dazu, dass die Kinder und Jugendlichen ganz selbstverständlich auch zu Hause etwa mit PowerPoint-Präsentationen arbeiten sollen“, erklärt Schluß. „Da wird einfach vorausgesetzt, dass die Kinder die Technik auch tatsächlich zu Hause haben.“ Dass dies nicht der Fall ist, zeigt der noch immer bestehende, große Bedarf an Geräten. Mittlerweile merke man auch, dass viele Eltern von den staatlichen Angeboten für Leihgeräte Abstand nehmen würden, berichtet der Oranienburger. „Manchen ist schon der Antrag zu komplizierte, andere wollen sich nicht als bedürftig outen“, erklärt er die Gründe dafür.

Weitere Geräte werden benötigt

Bei der privaten Initiative, die auch große Unterstützung durch Jugendliche und den Kreisjugendring erfährt, kann jeder anonym bleiben, auch ein Einkommensnachweis ist nicht notwendig. Auch für den nördlichen Bereich des Landkreises habe sich mittlerweile jemand gefunden, der Henning Schluß in seinem Vorhaben unterstützt. „Vielen Dank auch an die Spender, die zum Teil sogar ihren Umkreis auf die Initiative aufmerksam machen, selbst Geräte einsammeln und diese dann vorbeibringen“, so der 52-Jährige.

Trotzdem sei der Bedarf immer höher als die Zahl der gespendeten Geräte. „Es ist trotzdem schön zu sehen, dass es Menschen gibt die gern helfen. Die Erziehungsberechtigten freuen sich sehr darüber“, sagt er. Dies zeige auch, dass die Menschen in dieser schwierigen Zeit trotzdem zusammen halten. „Und die Geräte bekommen ein zweites Leben, das ist enorm wichtig im Sinne der Nachhaltigkeit.“

Wer einen Laptop oder PC abgeben möchte oder einen benötigt, kann sich unter henning.schluss@gmail.com oder per Telefon unter 03301/69 60 34 bei Henning Schluß melden.

Von Stefanie Fechner