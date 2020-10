„Meine Feuerwehr“ – schmuckes neues Gerätehaus für eine tolle Menzer Löschgruppe

Menz

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Menz hält gerade jede Menge Vorfreude Einzug. Nicht etwa, weil in knapp zwei Monaten Weihnachten ist. Es ist ein anderes erfreuliches Ereignis, das seine Schatten vorauswirft: Die Jugendfeuerwehr Menz startet wieder. Nach Jahren, da sich junge Brandschützer im Ort und in dessen Umgebung etwas rar gemacht hatte, soll der Nachwuchswehr nun wieder neues Leben eingehaucht werden.“ Alle feuerwehrinteressierten Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 17 Jahren aus der Gemeinde Stechlin“, so behaupten die Mitstreiter der Löschgruppe Menz, „sind bei und genau richtig. Wir warten auf euch!“ Am Mittwoch, 4. November, findet um 19.30 Uhr ein Informationsabend für die Eltern statt. Ort für die Zusammenkunft ist die neue Feuerwache.

Die Feuerwehrleute in Menz möchten jetzt die Jugendwehr wiederbeleben. Dazu findet am 4. November im Gerätehaus ein Infoabend für die Eltern feuerwehrbegeisterter Kinder und Jugendlicher statt. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Apropos neue Feuerwache. Das Gerätehaus ist der ganze Stolz der Kameradinnen und Kameraden aus Menz. Jeder, der es einmal in Augenschein genommen hat, wird das verstehen, denn das Gebäude ist ein echtes Schmuckstück. „Wir sind total zufrieden“, hatte ein glücklicher Jörg Tiede am 30. April dieses Jahres gesagt. „Das hat die Amtsverwaltung richtig gut gemacht!“ An jenem Tag durfte der Löschgruppenführer in Menz aus den Händen von Gransees Amtsdirektor Frank Stege den symbolischen Schlüssel für das neue Feuerwehrgerätehaus in Empfang nehmen. Die Jubelfeier fiel infolge der Corona-Pandemie zwar ziemlich klein aus, das tat der Freude aber keinen Abbruch. Frank Stege sprach zur Einweihung noch einmal ein großes Dankeschön an Karl-Heinz Schröter aus. Der ehemalige brandenburgische Innenminister, der sowohl bei der Übergabe des Fördermittelbescheides als auch beim Richtfest dabei war, hatte dereinst versprochen, dass die Menzer einen Neubau erhalten werden. Und er hat Wort gehalten. Der Neubau, so Amtsdirektor Frank Stege, sei nicht nur die Grundlage für eine engagierte Feuerwehrarbeit, sondern gleichzeitig auch eine Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute.

Im Schulungsraum, der einen feuerroten Fußboden hat, finden alle Kameradinnen und Kameraden ausreichend Platz. Quelle: Uwe Halling

Im neuen Gerätehaus, in dem vor allem die feuerroten Türen sowie der farblich ebenso gestaltete Fußboden des Schulungsraums sofort ins Auge stechen, bietet den derzeit 26 aktiven Feuerwehrleuten, darunter vier Frauen, beste Dienstbedingungen. Das Gerätehaus verfügt über eine Nutzfläche von 420 Quadratmetern und ist mit einer Halle ausgestattet, in der zwei Fahrzeuge Platz finden. Außerdem gehören zum Neubau ein Lagerraum, ein Werkstattraum, Umkleide- und Sanitärbereiche für Damen und Herren, ein Schulungsraum mit Teeküche, ein Büro, ein Abstellraum sowie großzügig gestaltete Außenanlagen. Dass das Feuerwehrgebäude auch weithin sichtbar als solches zu erkennen ist, dafür haben die Mitarbeiter der Firma Nord Ost Werbung aus dem benachbarten Großwoltersdorf gesorgt.

Umkleideräume und Sanitäranlagen in Menz sind großzügig gestaltet und absolut top. Quelle: Uwe Halling

„Wir haben eine recht junge aber dennoch sehr gut ausgebildete Truppe“, sagt Jörg Tiede. Und das sei auch nötig, denn die Menzer sind für ein ziemlich großes Gebiet zuständig. In diesem, so sagt der 57-jährige Löschgruppenführer, würden sich sehr viele landwirtschaftliche Nutzflächen und eine Menge Wald befinden. Außerdem verliefen durchs Gebiet mit der L 15 und der L 222 zwei viel genutzte Alleenstraßen, auf denen es häufig zu Unfällen komme. Und schließlich befinden sich mit dem Stechlinsee und dem Roofensee zwei große Gewässer in der Region, an dem sich vor allem in der warmen Jahreszeit zahlreiche Tagestouristen und Urlauber aufhalten. Und dieses Jahr, so der 1. Hauptbrandmeister Jörg Tiede, hätten sich durch Corona dort ganz besonders viele Menschen aufgehalten. Nicht weniger als fünfmal mussten die Menzer dieses Jahr zu Einsätzen auf dem Wasser ausrücken. Deshalb gehört zu ihrer Ausrüstung unter anderem auch ein Rettungs- und Transportboot (RTB 2).

Mit ihrem Rettungs- und Transportboot mussten die Feuerwehrleute schon oft an den Stechlinsee oder auch den Roofensee ausrücken, um Badegäste zu suchen und zu retten. Quelle: Uwe Halling

Angesichts der umfangreichen Einsätze, die die Menzer jedes Jahr zu bewältigen haben, gewinnt der Anlauf zur Wiedergründung einer Jugendwehr im Ort noch an Bedeutung. Ausbildungsstart, so denkt Löschgruppen Jörg Tiede, könnte vielleicht im Februar kommenden Jahres sein. Bis dahin müssten noch entsprechende Bekleidung für die Mädchen und Jungen besorgt werden. Ein Tragkraftspritzen-Anhänger für die Jugend existiert. Der, so der Löschgruppenführer, stamme aus alten Zeiten, sei aber stets gehegt und gepflegt worden. Jörg Tiede hofft auf etwa zehn Mitglieder, mit der die neue Jugendwehr an den Start gehen könnte und sagt: „Viel junge Familien mit Kindern sind in den vergangenen Jahren nach Menz gekommen. Daraus haben wir den Optimismus geschöpft, wieder eine Jugendwehr aus der Taufe zu heben.

Einsatzberatung im Büro von Löschgruppenführer Jörg Tiede (l.). Quelle: Uwe Halling

Der Löschgruppenführer selbst hat, wie er sagt, sein Handwerk bei dem inzwischen leider verstorbenen Günther Ritter gelernt. Der sei sein Leben lang Feuerwehrmann gewesen und habe selbst im hohen Alter beim Dienst der Kameradinnen und Kameraden vorbeigeschaut.

Von Bert Wittke