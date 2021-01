Gransee

Einhundertsechzig. Das ist die Zahl, die bei der freiwilligen Feuerwehr des Amtes Gransee und Gemeinden für das Jahr 2020 in die Annalen eingeht. So viele Einsätze fuhren die Kameraden von Januar bis Dezember. Diese Zahl entspricht der ungefähren Größenordnung der vergangenen Jahre (2019: 172; 2018: 185; 2016: 165). Ausnahme war 2017: In dem Jahr stehen 406 Einsätze zu Buche (es war das Unwetterjahr, in dem der Pieper exorbitant oft ansprang). Die Tendenz jedoch geht weiter nach unten.

Wildunfälle, Motorradcrash, Lkw-Unfall

„Festzuhalten ist, dass wir gegenüber den vergangenen Jahren weniger Waldbrände hatten, dafür aber zu mehr Hilfeleistungen gerufen wurden“, sagt Amtswehrführer Andreas Pahlow. „Aber diese Entwicklung gibt es ja schon seit einigen Jahren.“ 36-mal rückten die Aktiven der vier Löschzüge zu Bränden aus, 124-mal zu Hilfeleistungen. Zu den letzteren gehörten 29 Einsätze nach Verkehrsunfällen in der Region. Wildunfälle, eingeklemmte Personen, Lastkraftwagen in der Leitplanke oder am Baum, ein Motorradfahrer, der in der Templiner Straße ( Gransee) gegen eine Hauswand fuhr, ein gestürzter Motorradfahrer zwischen Menz und Rheinsberg, ein umgekippter Wohnwagen, eine vom Dach geholte Katze ( Gransee) – die Kameraden bekamen es mit der gesamten Unfall-Bandbreite zu tun. Einer der spektakulärsten Crashs ereignete sich Anfang Dezember in Menz. Ein Pick-up raste mit hoher Geschwindigkeit in den Ort, der alkoholisierte Fahrer hatte 1,59 Promille im Blut. Das Fahrzeug war aus einer Kurve getragen worden, fuhr eine Straßenlampe um, durchbrach einen Zaun und kam im Garten einer Anwohnerin zum Stehen. Hier wurden die Löschzüge aus Menz und Gransee gerufen. Lediglich im Monat Oktober gab es keinen Einsatz nach einem Verkehrsunfall.

Andreas Pahlow, Amtswehrführer Gransee. Quelle: Uwe Halling

Unterstützung für Rettungsdienst

„Türnotöffnungen und Tragehilfen nahmen zu“, konstatierte Andreas Pahlow. Ursachen für beide Leistungen waren in der Regel hilflose Personen, die sich entweder hinter verschlossenen Türen befanden beziehungsweise aus ihren Wohnungen transportiert werden mussten; als Unterstützung für den Rettungsdienst. In gleich mehreren Fällen von Suizidankündigungen öffneten die Feuerwehrleute Türen.

Immer wieder wurden die Feuerwehrfrauen und -männer gerufen, um Ölspuren zu beseitigen. Das zog sich durchs ganze Jahr und durch das gesamte Amtsgebiet. Mehrfach waren die Kameraden auch unterwegs, weil in Gebäuden die Brandmeldeanlage – also Rauchmelder – ansprangen. „Nicht nur einmal war es ein Fehlalarm, weil Bürger einen Piepton hörten und dachten, es wäre der Rauchmelder“, so Andreas Pahlow. Er schildert auch einen Fall, bei dem ein Mann von der Schicht nach Hause kam, sich Essen auf dem Herd machte, sich hinsetzte und einschlief. „Weil das Fenster offenstand und es eine Rauchentwicklung gab, bekam das jemand mit. So ging alles gut“, so der Amtsfeuerwehrchef, der an dem Beispiel die Wichtigkeit dieser Anlagen deutlich macht. Die Rauchmelder sind seit Anfang des Jahres Pflicht, „sie sollten auch in privaten Wohngebäuden installiert werden“.

Dieses Auto landete zwischen Gransee und Großwoltersdorf auf dem Feld. Quelle: Feuerwehr

Auf der Suche nach vermissten Personen

Im März war die Wehr in der Straße des Friedens ( Gransee) gefordert, weil sich ein Kind auf einem Fensterbrett befand. „Person im Wasser“ lautete der Hilferuf im Juli. Doch die Person befand sich am Strand des Stechlinsees in Neuglobsow. Im August dieselbe Anforderung in zwei Fällen: Etwa 40 Feuerwehrleute suchten Vermisste. Eine Person schaffte es selbst bis ans Ufer, zwei Kinder wurden auf dem Fischereigelände gefunden. Im Menzer Roofensee blieb die Suche nach einer Frau ohne Happy-End – sie war ertrunken.

Ausrücken zu vielen kleinen Bränden

Und dann gab es noch die Alarmierungen mit dem Kürzel „B“ wie Brand. Drei größere Einsätze gingen in die Statistik ein: In Altlüdersdorf (Dorfstraße), Gransee ( Oranienburger Straße) und Menz ( Rheinsberger Straße) brannten jeweils Gebäude. Ein Waldbrand und das Feuer einer Strohmiete mussten ebenfalls bekämpft werden. Mehrheitlich waren es jedoch die kleinen Brände, mit denen die Feuerwehren des Amtes Gransee und Gemeinden auf Trab gehalten wurden: Hecke, Lagerfeuer, Schornsteine, Gartenlaube, Baumstamm, Fläche, Wald, Container, Tonne und Automat (nach Sprengung).

182 Aktive leisten in der Amtsfeuerwehr ihren Dienst (Vorjahr 192).

Von Stefan Blumberg