Menz: Uriges Stübchen mitten im Wald

Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt haben sich am 15. September dieses Jahres in Menz die Türen des Waldstübchen am Roofensee, Schleusenstraße 1, geöffnet. Wer davor steht, den überkommt ein Gefühl von Erstaunen – zugleich aber auch von sehr viel Ruhe und Urgemütlichkeit. Bis zum Eintreten ist es dann oft nicht mehr weit, denn Gestaltung und Dekoration laden fast zwangsläufig zum Verweilen ein. Nach einigen wenigen Stufen betritt der Gast ein zwischen hohen Kiefern stehendes Haus, dessen Front wie ein großes Dreieck aussieht, dessen Fassade mit Holz verkleidet ist und dass unter dem Begriff Finn-Hütte bekannt ist. Über der Tür die Aufschrift „ Waldstübchen am Roofensee“.

Im hinteren Bereich des Waldstübchens ist 2003 ein heller und sehr gemütlicher Saal angebaut worden, in dem bis zu 60 Personen Platz finden. Quelle: Uwe Halling

„Das Haus ist 1965 erbaut worden“, klärt Roman Grüske auf und fügt hinzu: „Ein Gastgeschenk von finnischen Architekten an die DDR.“ Seit Juni dieses Jahres hat der 48-Jährige Oranienburger, der lange in Rheinsberg war und inzwischen mit seiner Familie in Mildenberg wohnt, das Haus gepachtet. Sein Vorgänger hatte den Gastronomiebetrieb der damaligen „Roofenklause“ im April dieses Jahres eingestellt. Seit Juni hat der neue Pächter viel Arbeit in das Haus gesteckt. Der Fußboden wurde erneuert, die Räumlichkeiten renoviert und gemalert. Keine leichte Aufgabe, sieht man doch dem Haus von außen nicht an, wie groß es eigentlich ist. An die urige und mit viel Holz gestaltete Gaststube mit 20 Plätzen schließt sich im hinteren Bereich ein Saal an, der 2003 angebaut wurde und in dem bis zu 60 Personen Platz finden. Davor befindet sich ein Außenbereich, wo sich bei schönem Wetter weitere 60 Besucher hinsetzen und verweilen können. Wenn sie durch die Bäume schauen, blicken sie nicht weit vom Haus entfernt auf den herrlichen Roofensee.

Roman Grüske ist mit der Gastronomie groß geworden. Quelle: Uwe Halling

„Ich bin quasi mit der Gastronomie groß geworden“, erzählt Roman Grüske. „Meine Eltern hatten eine Gaststätte in Oranienburg.“ Da habe er immer mitgeholfen. Und schließlich sei er Koch geworden und habe 2011 seinen Meisterbrief gemacht. Das Waldstübchen betreibt er zu zweit mit seiner Lebenspartnerin, die Restaurantfachfrau, Köchin und Konditorin ist. Und außerdem, so sagt Roman Grüske und lässt seinen Blick einmal ringsherum schweifen, sei sie auch Dekorateurin. In den verschiedensten Themen, die sich dabei anbieten, gehe sie förmlich auf. Dem kann man sich als Besucher nur anschließen. „Wir haben wenig Werbung gemacht, sondern am 15. September ganz in Ruhe eröffnet“, sagt Roman Grüske und nennt die Corona-Pandemie dafür als Grund. Von Mund zu Mund habe sich ziemlich schnell herumgesprochen, dass es in Menz jetzt das Restaurant „ Waldstübchen am Roofensee“ gibt. Zuletzt war die Gästeschar so groß geworden, dass es besser war, Plätze vorzubestellen, vor allem an den Wochenenden. Etliche Besuche seien sogenannte Wiederholungstäter, denen es so gut gefallen und geschmeckt hat, dass sie gerne wiederkommen. Die Palette der Gäste sei sehr unterschiedliche und reiche von Urlaubern bis hin zu Einheimischen. Auch immer mehr Fahrradtouristen würden gerne in Menz Station machen.

Blick von der Theke in den urigen und wunderbar dekorierten Gastraum. Quelle: Uwe Halling

Das Essensangebot bezeichnet Roman Grüske als „deutsche Küche mit internationalen Einflüssen und neu arrangiert“. Zum Beispiel schmückt der Meisterkoch das Wildgulasch mit Wildblüten an. Es gibt als Beilage geschwenktes Gemüse mit Kokosmilch oder Hafer-Vollkorn-Reis. Sehr gerne bereitet Roman Grüske auch sehr gerne vielfältige und dekorative Salate zu. Und immer wieder finden zahlreiche Kräuter und Gewürze Verwendung, die zu einem nicht geringen Teil – wie viele dekorative Gegenstände auch – aus dem eigenen Garten stammen. Und der Koch erklärt seinen Gästen, wann immer es sich anbietet, den gesundheitlichen Aspekt seiner Speisen. „Das ist mir ganz wichtig“, unterstreicht Roman Brüske. Im Waldstübchen sollten die Gäste nicht nur essen, um satt zu werden, sondern nebenbei auch noch etwas gesundheitliche Aufklärung genießen können. Neben Wildgulasch mit Pilzen, Blaubeer-Rotkohl, Kartoffelklößen oder Grillhaxe mit Malzbiersauce, bayrisch Kraut, Petersilienkartoffeln und Bautzener Senf oder gebratenem Rinderfilet mit Aceto Balsamico-Rotweinzwiebeln mit geschwenktem Tagesgemüse und Salatbouquet werden im Waldstübchen auch einfachere Gerichte wie etwa gebratenes Schnitzel „Wiener Art“ Schweinesteak „au four“ oder Bauernfrühstück zubereitet. So ein tolles Bauernfrühstück habe er bislang noch nie gegessen, habe kürzlich ein Gast zu ihm gesagt, berichtet der Koch und sagt: „Mein schönster Lohn ist, wenn die Speisen gelobt werden. Aber, mahnt Roman Brüske, Qualität brauche auch ihre Zeit. Da in seinem Haus alles frisch zu bereitet werde, müsse schon mal ein wenig mehr Wartezeit auf das Essen in Kauf genommen werden.

Die Schließzeit nutzt das Team vom Waldstübchen für Verschönerungs- und Modernisierungsarbeiten im Haus. Quelle: Uwe Halling

Geöffnet ist das „ Waldstübchen am Roofensee“, in dessen Saal auf Wunsch auch die vielfältigsten Feste und Feiern ausgerichtet werden können, außer montags täglich von 12 bis etwa 22 Uhr. Gegenwärtig muss aber natürlich auch diese gastronomische Einrichtung coronabedingt leider verschlossen bleiben. „Wir ziehen deshalb zum Beispiel das Fliesen des Küchenfußbodens, das erst Anfang kommenden Jahres geplant war, vor“, sagt Roman Grüske. Und auch dem Herrichten von Personalräumen wolle man sich widmen. Zudem werde an der Weihnachtskarte getüftelt. „Gut möglich, dass wir bei einer Verlängerung der Schließzeit Enten, Gänse oder was sonst von den Leuten gewünscht wird, hier zubereiten und außer Haus abgeben“, kündigt der Chef des Hauses an.

