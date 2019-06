Kremmen

Vier Verletzte sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagvormittag gegen 10.50Uhr auf der A 24 in Höhe der Anschlussstelle Kremmen ereignete. Der 78-jährige Fahrer eines Mercedes A-Klasse konnte am Stauende in Richtung Kreuz Oranienburg nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass er mit dem VW Caddy vor ihm kollidierte und diesen auf ein weiteres Fahrzeug davor schob.

Die beiden am schwersten beschädigten Fahrzeuge. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Neben dem Fahrer wurden die Beifahrerin des Mercedes (Jahrgang 1945) und sowie die beiden Insassen des direkt gerammten Fahrzeugs verletzt. Es handelt sich dabei um einen Mann, Jahrgang 1950, und eine Frau, Jahrgang 1973, sagte Polizeihauptkommissar Torsten Radtke. Der Dienstgruppenleiter aus der Autobahnwache Walsleben war während des Einsatzes vor Ort.

Die Feuerwehrkräfte im Einsatz auf den beiden abgesperrten Fahrspuren. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Zusätzlich zur Polizei eilten Rettungs- und Feuerwehrkräfte zum Einsatzort. Die an dieser Stelle dreispurige Fahrbahn war während der Rettungs- und und Bergungsarbeiten auf eine Spur eingeengt. Bis gegen 12.20 Uhr sei der Verkehr schrittweise wieder freigegeben worden, sagte Radke. Der Rückstau des zäh fließenden Rückreiseverkehrs erstrecke sich noch am Nachmittag gegen 15 Uhr bis zur Anschlussstelle Neuruppin. Den entstandenen Sachschaden bezifferte der Dienstgruppenleiter mit rund 20.000 Euro.

Der Rettungsdienst des Landkreises Oberhavel kam zum Einsatz. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von Helge Treichel