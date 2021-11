Es gab zwei triftige Gründe, die CD zu produzieren: „Weil mir die Idee schon ewig im Kopf herumschwirrte“, sagt Michael Seidel. Und weil sein Sohn irgendwann meinte: „30 Jahre redest du schon davon – nun mach doch mal!“ Es war also an der Zeit, dass Michael Seidel seine eigene Platte herausbrachte. Seit ein paar Wochen ist sie da: „Seidel singt“. Untertitel: „Ziemlich beste Lieder“. Vor knapp einem halben Jahrhundert hatte er die Liebe seines Lebens – die Musik – getroffen. Jetzt, mit 58 Jahren, hält er sein erstes Solo-Album in den Händen.

CD mit 14 Titeln

„Ich wollte endlich mal machen, was ich will“, erzählt der gebürtige Dresdner, dem die sächsische Aussprache mitnichten verloren gegangen ist. 14 Titel finden sich auf der CD wieder. Es sind Lieder, die ihm am Herzen liegen. Sie folgen keiner Zielgruppe. Wenn es einen roten Faden gibt, dann den, „dass in den Liedern mein Wesen widergespiegelt wird“. Das optimistische Wesen.

Michael Seidel lernte das Dorfleben schätzen. Quelle: André Kowalski

Inspiration in Ringsleben: „Hier ist mein Land“

Die große Inspiration fand er in Ringsleben. Seit 20 Jahren hat er einen Bezug zu dem kleinen Ort am Großen Wentowsee. Vor zehn Jahren verlegte er seinen Lebensmittelpunkt von Berlin-Pankow in den Fürstenberger Ortsteil. „Es berührt mich jedes Mal, wenn ich zurück nach Hause komme. Die Ruhe, das Dorfleben, das Miteinander.“ Letzteres lernte er erst in Ringsleben kennen. „Es ist genau das Richtige für mich.“ Wenn er auf der Heimfahrt die Gänse hört, überschreitet er die Grenze zum Paradies, sagt er. Im Titel „Hier ist mein Land“ – die Nummer 1 auf der CD – beschreibt Michael Seidel das, was er tagein, tagaus vor Augen hat: „Hier säuft man sich an Farben satt, das kann kein Maler malen. Hier tauscht man Honig gegen Wurst und muss nicht mal bezahlen.“

Videodreh im Dorf

Zu diesem Song gibt es auch ein Video, das in Ringsleben entstand. Einwohner wurden zu dem Dreh eingeladen und sind in der fertigen Fassung zu sehen. Donnerbalken, Gängelband, Trauergäste, Rohrdommel, Landwirtschaft, invasive Arten, Opfer und Täter – Michael Seidel streift nicht nur viele Themen, sondern setzt sich in den Texten mit ihnen auseinander; humorvoll, ironisch, selbstironisch. „Ich bin aber fürs Optimistische und nicht für das Weinerliche zuständig.“ Der Schalk sitzt ihm im Nacken, umspielt seine Lippen und schaut ihm aus den Augen.

MDR ist für den Freiberufler der Hauptauftraggeber

Michael Seidel ist ein Tausendsassa in Sachen Musik/Film/Theater. Der studierte Musiklehrer gründete Bands und machte Musik mit ihnen (Arbeiterfolk, Schauorchester Ungelenk, Trichter), schrieb Theatermusik, absolvierte eine Drehbuchschule, schreibt und dreht Filme (einer war sogar für den Oscar qualifiziert), komponiert Musik. „Steimles Welt“ erfand er nicht nur, als Co-Partner mimte er den Reiseleiter. Seit 16 Jahren schreibt er mit seinem Freund Lothar Tarelkin die Fragen für die Ratesendung Quickie (seit Beginn der Sendung des Mitteldeutschen Rundfunks sind es fast 10 000 Fragen, bei denen es sich ausschließlich um Mitteldeutschland dreht). Der MDR ist für den Freiberufler der Hauptauftraggeber. Bei bestimmten Jobs nennt er sich dann Realisator; wie zuletzt bei einem Dokumentarfilm über Tirol. Und wie kann man ihn bezeichnen? „Wunderwaffe der Kultur“, schlägt er mit einem verschmitzten Lächeln vor. Auch wenn das nicht ganz ernst gemeint ist – komplett verneinen lässt sich das nicht.

Am Großen Wentowsee. Quelle: André Kowalski

Produktion mit professionellen Musikern

In den letzten eineinhalb Jahren konzentrierte sich der dreifache Vater ganz auf sein Soloalbum. Auch wenn „solo“ sehr allein klingt – „Micha“ war nie allein. Bei den Aufnahmen hatte er zum Beispiel Hilfe von 14 professionellen Musikern. Akkordeon, Posaune, Trompete, E-Bass, Klarinette, Saxophon, Gitarre, Mandoline, Mandola, Tuba, Bratsche, Cello, Kontrabass, Bandoneon, Schlagzeug und Keyboard spielen sie. Mit einigen tourte er jahrelang durchs Land. „Ich arbeite sehr gern im Team. Angst vor Ratschlägen habe ich nicht. Mir gefällt es, wenn mehrere Menschen an einem Projekt arbeiten und es gemeinsam verbessern“, sagt Michael Seidel ganz uneitel.

Und nun lockt die Bühne

Froh ist er, dass der Buschfunk-Verlag ihn unter Vertrag genommen hat. Das sei nicht selbstverständlich. Die 14 Titel sind nicht nur auf eine CD gepresst, sondern können auch auf dem Audio-Streamingdienst Spotify gehört werden. Aber nicht nur das. „Ich bin ein Unterhalter. Deshalb möchte ich mit der Musik auch auf die Bühne. Weltpremiere soll am 1. Mai sein. Das Datum gefällt mir“, so der Musiker. Wo das sein wird, ist noch offen. Jetzt müssten die Stücke erstmal bühnentauglich gemacht werden. Dafür sei in Anbetracht der ungewissen Corona-Lage noch Zeit. „Es soll ein Programm zusammengestellt werden, bei dem immer ein, zwei Musiker dabei sind.“ Sein Mitproduzent André Kunze (Keyboard) könnte dabei eine feste Rolle einnehmen. Die Vorfreude bei der Rampensau („Ja, für die Bühne trifft der Begriff wohl zu.“) Michael Seidel ist jetzt schon groß. Trotzdem bleibt er ganz entspannt. „Ich erwarte nichts.“ Das könnte fast der dritte Grund sein, weshalb er das Solo-Album produzierte.

Von Stefan Blumberg