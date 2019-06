Hennigsdorf

Nach reichlich Aufregung gelang Sonderkräften der Kriminalpolizei am Dienstag (11. Juni) in Hennigsdorf mit Unterstützung von Kollegen der Polizeiwache Hennigsdorf in der Straße An der Wildbahn die Festnahme eines 31-Jährigen.

Gegen den Mann sollten zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Verkehrsdelikte vollzogen werden. Der 31-Jährige wurde in der Wohnung festgestellt,versuchte jedoch durch ein rückwärtiges Wohnungsfenster vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann jedoch noch in der Wohnung stellen und verhaften. Er wurde anschließend einer Justizvollzuganstalt übergeben.

Von MAZonline