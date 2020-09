Kremmen

Das Gebiss zum Zuschnappen bereit, die Messer geschärft – so gräbt sich der Häcksler durch das Maisfeld kurz hinter Flatow. Bewirtschaftet wird es vom Team der Gesellschaft „ Spargelhof Kremmen“. Da die GmbH, wie die meisten Bauern auch, aber nicht selbst über so spezielle, teure Technik verfügt, ist sie angemietet. Die Männer vom Lohnunternehmen Gieschen bei Bremen wie Jan-Luca (21), Niko (20) und Sven (29) häckseln im Auftrag vom Spargelhof das Maisfeld ab.

Mais-Ernte auf den Feldern vom Spargelhof Kremmen bei Flatow. Quelle: Jeannette Hix

Was am Ende aus dem rund fünf Meter hohem Turm in die 800-Liter-Hänger gepustet wird, landet in der Biogasanlage. Hoch oben in der etwa vier Meter hohen Häcksler-Kabine samt komplizierter Messtechnik sitzt Landmaschinenschlosser Jan Luca und beobachtet konzentriert den Erntevorgang. Niko und Sven fahren die Häckselmasse ab. „Ich fahre immer so um die 6,5 Kilometer pro Stunde. So funktioniert der Häcksler optimal“, sagt Jan-Luca und erklärt, wie der Häcksler samt Schneidwerk funktioniert, dass tatsächlich Gebiss genannt wird.

Konzentriert überprüft Jan-Luca, dass sich im Häcksler-Gebiss keine Maispflanzen verfangen. Der Häcksler fährt darum durchschnittlich nur 6,5 Km/h. Quelle: Jeannette Hix

Rund 7,50 Meter breit, ist es mit zehn Schneidgeräten (Tellern) samt Messern ausgestattet, die die Maispflanzen kappen. Nur ihr Stängel bleibt auf etwa 25 Zentimeter stehen. „Die abgeschnittenen Pflanzen landen im Vorpressgehäuse vom Häcksler und werden dann zur Messertrommel weitergegeben, wo sie gehäckselt werden“, sagt Jan-Luca. Im Körnerprozessor werden die Körner dann zermahlt, da die Messertrommel sie nicht zerschneidet. „Beim Häckselvorgang erzeugt die Messertrommel eine Art Wind, mit dem die Häcksel dann durch den Turm nach außen in den Hänger gepustet werden.“

Plötzlich piept es in der Häckslerkabine und die Maschine stoppt abrupt von selbst – Maispflanzen haben sich im Gebiss verfangen. „Meistens lassen sie sich gut lösen, in dem man die Messer rückwärts laufen lässt“, sagt der Landmaschinenschlosser.

Wie es derzeit aussieht, scheint es auf den Feldern vom Spargelhof Kremmen eine gute Mais-Ernte zu werden. Quelle: Jeannette Hix

Geschafft! Schon schnappt sich das Gebiss wieder rhythmisch die nächste Maisreihe. Draußen staubt es gewaltig, aber auch drinnen hat sich Staub breit gemacht. Wenn die jungen Männer abends in ihre Unterkünfte kommen, ist erstmal duschen angesagt. Abends wird warm gegessen. Tagsüber gibt es während einer kurzen Pause quasi „Stulle mit Brot“. Um halb sechs Uhr morgens klingelt bei Jan-Luca der Wecker und immer ist er erst spät abends zurück. Ein Job, der ihm Spaß macht. Auch, dass er die Saison über immer in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands eingesetzt ist.

Reihe um Reihe frisst sich der Häcksler immer weiter durch das Maisfeld. Weiter vorne ist plötzlich in den lichten Reihen eine Fahne zu sehen, die träge im Wind weht. „An dieser Stelle müssen wir aufpassen. Dort befindet sich ein Brunnen“, sagt Jan-Luca. Auch eine bereits gemähte Schneise tut sich plötzlich im Feld auf. „Die Jäger haben uns gebeten, die Schneise anzulegen. Sie postieren sich dort, um Wildschweine erlegen zu können.“ Einmal soll so ein Borstenvieh vom Mähwerk erfasst worden sein. „Wildschweine flüchten Stück für Stück weiter in den noch nicht gemähten Teil des Feldes. Erst, wenn die letzten fünf, sechs Reihen Mais fallen, verlassen sie die Deckung“, sagt Jan-Luca. Stehe dann an der einen Seite der Jäger und das Tier flüchtet zurück, kann es in seltenen Fällen passieren, dass es unters Messer gerät.

Besonders ärgerlich sei es auch, wenn die Bauern als Auftraggeber für die Firma ihre Felder nicht sorgfältig von großen Steinen befreit haben. „Da geht schnell mal im Schneidwerk was kaputt“, sagt Jan-Luca.

Dieses Teil vom Häcksler soll tatsächlich Gebiss genannt werden. Quelle: Jeannette Hix

Spargelhof-Geschäftsführer Malte Voigts rechnet mit einer guten Maisernte 2020. „Wie es aussieht, werden wir unser Ernteziel von 7000 Tonnen auf unseren 320 Hektar Anbauflächen um 2000 Tonnen übertreffen.“ Der Mais lande ausschließlich in der Biogasanlage.

„Der Mais hier ist nicht zu trocken und nicht zu feucht. So lässt er sich am besten verarbeiten“, meint Jan-Luca. Denn seien die Pflanzen noch ganz grün und somit feucht, könne sich im Silo Schimmel bilden. „Zu kleine Maiskolben und Pflanzen lassen die Häckselmasse im Silo nicht fest werden. Da wird es dann dazwischen warm und kann schimmeln“, sagt Jan-Luca. Auch der Zeitpunkt jetzt sei ideal. „Würde man länger warten, könnten die Maiskolben abfallen.“

Mais-Ernte ist eine staubige Angelegenheit – Jan-Luca steht oben auf dem Häcksler. Quelle: Jeannette Hix

Theoretisch könne man aus diesen Maispflanzen auch Tierfutter machen. Doch dann wäre der Erntevorgang etwas anders. „Der Drescher hat ein ähnliches Gebiss wie der Häcksler. Vom Gebiss erfasst, werden die Pflanzen beim Dreschen aber nach unten gezogen und landen geschreddert auf dem Feld. Die Kolben werden dann im Drescher geschüttelt, so dass die Körner abfallen und über den Turm im Hänger landen“, sagt Jan-Luca. Und wenn er abends endlich Feierabend hat, heißt es noch schnell 800, 900 Liter Diesel tanken und das Schneidwerk checken. Mit Glück haben die Jäger dann vielleicht für Jan und seine Kollegen ein, zwei Bierchen bereitgestellt, weil sie Dank der Männer und der gehäckselten Schneise einen guten Fang gemacht haben.

Von Jeannette Hix