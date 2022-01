Schmachtenhagen

Was man sich zu Neujahr meistens wünscht, ist ein glückliches neues Jahr. Wie 2020 steht Silvester auch diesmal nicht gerade unter dem hellsten Stern. Auf große Feiern muss verzichtet werden, die Pandemie macht die Menschen vielerorts müde. Die Hoffnung, dass 2022 besser wird und die Pandemie langsam, aber sicher ihr Ende findet, scheint auf den Wunschlisten vieler Menschen zu stehen. Doch was bedeutet eigentlich Glück, das man sich zum Jahreswechsel wünscht? Schornsteinfegermeister Ronald Lampert betreut seit 21 Jahren ein Kehrbezirk in Oberhavel und ist somit Profi auf dem Gebiet des Glücks. Im MAZ-Interview berichtet der 55-Jährige, woher der Glaube kommt, dass Schornsteinfeger Glück bringen – und was ihn bei seiner Arbeit als Kehrmeister bewegt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Herr Lampert, warum verbinden die Menschen Schornsteinfeger mit Glück?

Die Redensart stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Damals sind Häuser und ganze Straßenzüge abgebrannt, weil sich der Ruß an den Kaminwandungen gesammelt hat. Abgelagerter Ruß in Kaminen entzündet sich schnell. Der Schornsteinfeger hat den Ruß abgekehrt und so Brände verhindert. Die Menschen haben dann gesagt: Zum Glück war der Kaminkehrer da!“

Wo hat der Beruf des Schornsteinfegers denn seinen Ursprung?

Es wird angenommen, dass die ersten Schornsteinreinigungsarbeiten in Italien begannen. Unser Denkmal steht in Malesco. In Santa Maria Maggiore treffen sich einmal im Jahr Schornsteinfeger aus der ganzen Welt.

Was hat es mit dem Denkmal auf sich?

Das Denkmal huldigt den Kindern, die damals verkauft worden sind, um die Kamine in den großen Städten zu säubern. Das haben zu dieser Zeit hauptsächlich Kinder gemacht, weil sie aufgrund ihrer Größe besser in die Schornsteine gelangen konnten. Sehr viele Kinder sind verstorben. Der Film „Die Schwarzen Brüder“ zeigt sehr eindrücklich, welche schrecklichen Schicksale damit zusammenhingen. Man sieht, wie weinende Mütter ihre Söhne am Ufer des Lago Maggiore an Kaminfegermeister übergeben, die dann nie wieder zurückkehrten.

Da können wir ja wirklich von Glück sprechen, dass Menschen wie Sie diese Arbeit heute erledigen! Verhindern Sie tatsächlich noch Brände?

Ja. Durch vorbeugende Arbeiten verhindern wir Brände. Oft heizen die Menschen nicht ordnungsgemäß. Wir erklären unseren Kunden die ganzen Feinheiten, wie die Heizweise angepasst werden sollte, damit der Kamin kein Feuer fängt. Das Holz für den Kamin muss richtig gelagert werden und darf nicht zu viel Feuchtigkeit enthalten. Außerdem sollte man nicht viel Holz auf einmal aufschmeißen, sondern lieber öfter etwas nachlegen. Wir machen aber auch viel in Sachen Brandschutz in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Wir üben dann zum Beispiel, wie man sich zu verhalten hat, wenn ein Schornstein brennt. Früher hatte jedes Fahrzeug der Feuerwehr ein Kehrgerät mit an Bord. Das ist heute leider nicht mehr so. Bei Bränden ruft die Leitstelle der Feuerwehr den jeweilig zuständigen bevollmächtigten Schornsteinfeger, der dann mit der Feuerwehr den Brand löscht.

Wie oft tragen Sie noch Ihre Schornsteinfeger-Kluft?

Im Arbeitsalltag trage ich einen Messanzug, der etwas leichter ist. Zu festlichen Anlässen wie Hochzeiten, Empfängen oder auch zur feierlichen Wiederbestellung, die alle sieben Jahre stattfindet, kommen wir dann in voller Montur im schwarzen Anzug und mit Zylinder.

Wollen viele Menschen Sie in Ihrem Arbeitsalltag berühren?

Ja, das kommt oft vor. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Leute einen erkennen und begrüßen. Nach 21 Jahren kenne ich meinen Bezirk hier dann doch ziemlich gut. Für ältere Leute bedeutet das vielzitierte Glück auch, dass der Schornsteinfeger gekommen ist und einige Minuten Zeit mitbringt. Man setzt sich dann gemeinsam hin und wechselt ein paar Worte. Für mich ist das eine Bestätigung, dass ich vieles richtig gemacht habe.

Herr Lampert, was bedeutet Glück für Sie?

Glück bedeutet für mich, dass meine Familie und ich gesund sind und ich eine so tolle Frau an meiner Seite habe. Mittlerweile habe ich fünf Enkelkinder. Die sind zwar allesamt kleine Rabauken, aber ich bin früher nicht anders gewesen. Großes Glück ist für mich, wenn ich mit meinem Enkel Romeo in den Kirchturm klettere. Der Kleine liebt Kirchenglocken und schwindelfrei scheint er auch zu sein. Wer weiß - vielleicht kann man ihm das Handwerkliche irgendwann näherbringen.

Von Franziska von Werder