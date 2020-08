Mit Haftbefehl gesuchter Oranienburger von Polizei geschnappt – Sündenregister angewachsen

Oranienburg

Gegen einen 22-jährigen Oranienburger lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Die Strafe: neun Monate Gefängnis. Am Montag konnten Beamte der Bereitschaftspolizei dem gesuchten Mann in dessen Wohnung in der Erich-Mühsam-Straße in Oranienburg habhaft werden.

Handys und Feinwaage gefunden

Außerdem fanden die Beamten in der Wohnung Betäubungsmittel. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden bei dem Gesuchten zusätzlich mehrere Handys und eine Feinwaage gefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Polizeiinspektion Oberhavel gebracht. Nach seiner kriminalpolizeilichen Vernehmung und der Aufnahme einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der Oranienburger zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Wriezen gebracht.

Von Bert Wittke