Mit Wasserstoff oder Batterien? Welche Züge rollen künftig beim Prignitz-Express

Oberhavel

Es ist weiterhin offen, welche Züge in Zukunft auf der Strecke des Prignitz-Expresses unterwegs sein werden. Mitte 2021 hatten das Land Brandenburg und der Verkehrsverbund VBB ein Gutachten in Auftrag gegeben. Bis Ende 2021 sollte mit dessen Hilfe eine Entscheidung fallen, ob die Züge künftig über Batterien mit elektrischem Strom angetrieben werden oder ob sie mit Wasserstoff und Brennstoffzelle fahren. Doch diese Studie liegt bisher noch nicht vor, sagt der VBB jetzt auf Nachfrage.

Dieseltriebwagen wie bisher wird es auf der Strecke des RE 6 und der RB 55 nur noch vorübergehend geben. Spätestens mit der Neuvergabe der Strecke in einigen Jahren sollen neue Fahrzeuge mit alternativem Antrieb her.

Elektrisch? Auf der Strecke fehlt die Oberleitung

Klassische Elektrozüge können es kaum werden, denn dafür fehlt auf dem größten Teil der Strecke eine Oberleitung. Und die zu bauen wäre zu teuer. Gutachter, die das im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin untersucht hatten, haben schon 2021 Züge mit Batterieantrieb für den Prignitz-Express empfohlen. Aber Land und VBB wollen das selbst noch einmal prüfen.

2021 hatten die Länder Brandenburg und Berlin vereinbart, gemeinsam mit der Niederbarnimer Eisenbahn (NEG) auf der Strecke der Heidekrautbahn RB 27 im Barnim ab 2024 erstmals in der Region Züge mit Wasserstoffantrieb testen zu wollen. Die Ergebnisse dieses Testlaufs können allerdings nicht mehr in die Entscheidung für den RE 6 und die RB 55 einfließen. Welche Züge hier zum Einsatz kommen, müsse spätestens 2023 klar sein.

Derzeit wird der Prignitz-Express von der Bahn-Tochterfirma DB Regio Nordost betrieben. Sie stellt auch die Triebwagen vom Typ Lint bereit. 2016 hatte das Unternehmen den Zuschlag für den Betrieb der Strecke bis Ende 2028 bekommen.

Neue Ausschreibung für RE6 und RB55

Zurzeit bereiten das Land Brandenburg und der VBB eine neue Ausschreibung der Linien RE 6 und RB 55 vor. Solche Verfahren sind langwierig. Auch deshalb, weil Eisenbahnunternehmen, die sich für die Strecken interessieren, viel Vorlaufzeit brauchen. Sie müssen garantieren, dass sie beim Start über genügend Züge verfügen. Die müssen im Zweifel erst bestellt und gebaut werden.

Das geht nur, wenn vorher feststeht, welche Art von Zügen die Bewerber besorgen müssen und welche Technik rundherum benötigt wird; Züge mit Wasserstoffantrieb müssten irgendwo aufgetankt werden. Triebwagen mit Batteriespeicher an Bord brauchen Lademöglichkeiten.

RE6 und RB55 sind die schlechtesten Bahnstrecken

Der RE 6 und die RB 55 gehören zu den schlechtesten Bahnstrecken in ganz Berlin und Brandenburg. Bei Qualitätschecks landen beide häufig auf einem der letzten Plätze. Bei der jüngsten Untersuchung im Oktober 2021 schaffte es der Prignitz-Express laut VBB gerade mal auf Platz 38 von 42 untersuchten Regionalbahnlinien im Land. Die RB 55 von Hennigsdorf nach Kremmen landete auf dem letzten Platz. Für viele Fahrgäste ist das wenig verwunderlich. Sie bekommen seit Jahren zu spüren, wie die Bahn mit technischen Problemen an den Zügen und den Gleisen kämpft. Reichlich Kritik gibt es aber auch am Zustand der 23 Bahnhöfe auf den 169 Kilometern zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Wittenberge.

Immerhin besteht Hoffnung, dass sich daran relativ bald etwas ändert. In wenige Jahren sollen die Züge doppelt so oft zwischen Neuruppin und Berlin pendeln. Dafür soll die RB 55 vom jetzigen Endbahnhof Kremmen bis Neuruppin verlängert werden.

Für Neuruppin ist das die wichtigste Maßnahme, um dem öffentliche Personenverkehr und die Anbindung an Berlin zu verbessern. Seit Jahren wird darüber diskutiert, trotzdem sind manche Details noch unklar.

Gleise zwischen Velten und Neuruppin müssen ausgebaut werden

Damit mehr Züge nach Neuruppin rollen können, müssen die Gleise zwischen Velten und der Fontane­stadt an mehreren Stellen ausgebaut werden. Die Planung ist inzwischen in Auftrag gegeben worden, heißt es vom VBB. Derzeit wird der Antrag auf Zuschüsse vom Bund für den Bau der Gleise vorbereitet.

Erst vor wenigen Tagen hatten sich Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle, Baudezernent Arne Krohn und sein Stellvertreter Jan Juraschek in Neuruppin mit Alexander Kaczmarek getroffen, dem Konzernbevollmächtigten der Bahn für Berlin und Brandenburg. „Herr Kaczmarek hat versichert, dass das Vorhaben für die Bahn absolute Priorität hat“, sagt Nico Ruhle.

Bis 2030: mindestens 24 Prozent mehr Fahrgäste erwartet

Der VBB rechnet damit, dass bis 2030 mindestens 24 Prozent mehr Menschen mit dem Prignitz-Express fahren als im Jahr 2013. Dafür sollen nicht nur mehr und modernere Triebwagen eingesetzt werden. Die Züge sollen auch länger werden. Das geht aber nur, wenn die Bahn die Bahnsteige verlängert. Der am Rheinsberger Tor in Neuruppin könnte so von 90 Metern auf rund 140 Meter Länge wachsen, heißt es aus dem Neuruppiner Rathaus.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass erstmals mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 zusätzlich zum RE 6 auch die RB 55 bis nach Neuruppin fahren wird. An diesem Zeitplan hält auch der VBB fest. „Die Planungen im Rahmen des Projektes 2030 gehen nach derzeitigem Stand weiter von einer Umsetzung bis 2026 aus“, bestätigt dessen Sprecher Joachim Radünz. Bis dahin soll auch der neue Busbahnhof am Rheinsberger Tor in Neuruppin fertig sein.

Von Reyk Grunow