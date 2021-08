Mit dem Ausbildungsbus zur Lehrstelle – Kampagne auch für Oberhaveler Jugendliche

Oberhavel

Die Ausbildungskampagne „Brandenburg will Dich! Hier hat Ausbildung Zukunft“ startet eine Bustour und will auch Oberhaveler Jugendliche erreichen. Es handelt es sich um eine gemeinsame Initiative des Ausbildungskonsenses. Sie wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie umgesetzt und durch die Partner und Partnerinnen des Brandenburgischen Ausbildungskonsenses unterstützt.

Ziel ist es, die attraktiven Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in Brandenburg bekannt zu machen, um Jugendliche für eine Ausbildung in ihrer Region zu begeistern. „Wer sich für eine Ausbildung in Brandenburg entscheidet, kann kaum etwas falsch machen. Unser Bundesland hat viele freie Ausbildungsstellen in interessanten Berufsbereichen zu bieten. Und für Jugendliche, die noch nicht wissen, wohin die Reise beruflich gehen soll –kein Problem! Gemeinsein kann es vor Ort herausgefunden werden. Die Berufsberaterinnen und -berater der Agentur für Arbeit Neuruppin unterstützen im Rahmen der Bustour gern.“, so Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin.

Austausch zu beruflichen Zukunftsplänen

Tourauftakt ist am Montag, 2. August, in Neuruppin, auf dem Schulplatz von 10 bis 12.30 Uhr. Dieser Termin ist auch für Oberhaveler Nachwuchs gedacht. Die einzige zweite Station im Agenturbezirk Neuruppin, zu dem auch Oberhavel gehört und dann Rathenow. Mit im Gepäck sind jede Menge attraktive Ausbildungsangebote aus der Region. Vor Ort beraten nicht nur Berufsberater, sondern auch Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes und Akteure der Industrie-und Handelskammer sowie der Handwerkskammer. Es wird ein Austausch zu beruflichen Zukunftsplänen angeboten.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mitzubringen sind Neugier und, wegen der Hygieneregeln, eine Maske.„Die Chancen für junge Menschen einen interessanten Ausbildungsplatz in Brandenburg zu finden sind groß. In fast allen Branchen suchen Betriebe weiterhin Nachwuchskräfte“, sagt Beate Koska.

Von MAZonline