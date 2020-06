Flatow

Jetzt können Sie sich ihr ganz persönliches Frühstücksei aus dem Nest im fahrbaren Hühnerstall holen. Der Bauernhof Falkenberg aus Flatow öffnet am Sonntag für drei Leser die Türen. Wollten Sie schon immer mal hautnah miterleben, wo die Hennen ihre Eier legen? Wie das mit dem fahrbaren Hühnerstall funktioniert? Wie viele Tiere es bei den Falkenbergs gibt? Dann machen Sie mit und sagen Sie uns, warum Sie am 14. Juli, 10 Uhr, per Klopfzeichen die Hühner wecken wollen.

Per Klopfzeichen bei den Hühnern ankündigen

Klopf, klopf – Pause. Klopf, klopf – Pause. „Bevor wir die Nester öffnen, kündigen wir uns mit diesem Klopfzeichen an. Dann wissen die Hühner, dass wir da sind und gleich die Deckel öffnen. An dieses Ritual sind sie schon gewöhnt“, erklärte Dennis Falkenberg das Ritual. Zwei Mal am Tag werden die Eier aus den drei mobilen Hühnerställen geholt. „Die Tiere können sich zwölf Stunden am Tag bewegen, wie sie wollen. Die Hennen gehen allein rein. Die Klappen schließen automatisch“, so Falkenberg. „Wir machen abends noch einen Kontrollgang und schauen, ob alle Tiere drin und gesund sind. Um 4 Uhr nachts gehen die Klappen zu den Nestern auf.“

Anzeige

So können Sie teilnehmen

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, mal beim „Eier einsammeln“ dabei zu sein und sich ihr Sonntagsei zu sichern. Drei Leser (plus Begleitung) aus Oberhavel haben die Chance. Und so wird es gemacht: Schicken Sie uns bis Donnerstag (13 Uhr) eine Mail an oranienburg@maz-online.de oder rufen Sie an: 03301/59 45 24 und sagen Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer. Glückfee und MAZ-Sekretärin Birgit Bunk wird die glücklichen Gewinner ziehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Sebastian Morgner