Mildenberg

Die Mitglieder des Kreisausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung geben für die nächste Kreistagssitzung am 24. Juni keine Empfehlung zum Beschluss des Mobilitätskonzeptes 2040 des Landkreises Oberhavel ab. Das war das Ergebnis der Ausschuss-Sitzung am Montagabend im Ziegeleipark in Mildenberg. Mit dem Konzept sollen die Entwicklung der Mobilität im Landkreis Oberhavel in den nächsten 20 Jahren aufgezeigt und die Chancen die Landkreises und der Kommunen zur Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität verdeutlicht werden. „In der Betrachtung eines Zeithorizontes bis 2040 und in der Breite der Untersuchungen“, so heißt es in der Beschlussvorlage, „beschreitet der Landkreis mit dem zukunftsweisenden Mobilitätskonzept thematisches Neuland.“

Die Ausschussmitglieder sprachen sich bei drei Enthaltungen für eine Sondersitzung zum Thema Mobilitätskonzept 2040 des Kreises Oberhavel aus. Quelle: Bert Wittke

Das wurde dann auch in der Diskussion deutlich, die aufzeigte, dass die Meinungen der unterschiedlichen Fraktionsmitglieder des Wirtschaftsausschusses zu den Empfehlungen, die in der fasst 200 Seiten umfassenden Konzeption geäußert werden, weit auseinander gehen. Zudem gibt es offensichtlich noch zu viele Fragen, Hinweise und Anmerkungen zu der Konzeption, die unter anderem solche Schwerpunkte wie die Entwicklung des Verkehrs auf den Straßen und Schienensträngen, Radwegen und Wasserstraßen oder des Öffentlichen Personennahverkehrs beinhaltet. Schließlich einigte man sich darauf, den Tagesordnungspunkt auf eine Sondersitzung zu vertagen. Diese Zusammenkunft, bei der nur allein über das Mobilitätskonzept gesprochen werden soll, soll am 17. August stattfinden. Ein entsprechender Antrag wurde bei drei Enthaltungen angenommen. Bis zum 17. Juli sollen die Fraktionen ihre Anfragen, Hinweise und Änderungswünsche bei der Kreisverwaltung einreichen, damit sie rechtzeitig eingearbeitet beziehungsweise an die anderen Fraktionen zur Kenntnisnahme und Beratung weitergegeben werden können.

Workshops in Oranienburg und Gransee

Zum Vorentwurf des Mobilitätskonzeptes erfolgte übrigens eine Beteiligung der amtsfreien Städte und Gemeinde sowie des Amtes Gransee und Gemeinden. Außerdem fanden zu dem Thema zwei Workshops in Oranienburg und in Gransee statt.

Von Bert Wittke