Nieder Neuendorf

Eine BMW 1250 GS ist in den zurückliegenden Tagen in Nieder Neuendorf aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Der Besitzer bemerkte den Verlust am Sonntag gegen 11.45 Uhr. Der Tatzeitraum umfasst aber die Wochen seit Mitte Juni. Seitdem stand das Motorrad dort.

Erstzulassung war im Jahr 2019, das Kennzeichen lautet OH-SX5. Der Schaden liegt laut Polizei bei 20 000 Euro.

Von MAZonline