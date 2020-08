Hennigsdorf

Eine 22-jährige Frau hat am Sonnabendnachmittag auf der Ruppiner Straße in Hennigsdorf die Kontrolle über ihr Motorrad vom Typ Yamaha verloren. Die Frau geriet aufgrund des starken Regens beim Bremsen ins Rutschen und prallte dann mit ihrem Krad gegen einen an einer Ampelkreuzung haltenden Pkw Nissan.

Bei dem Sturz wurde die 22-Jährige leicht verletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich rund 200 Euro.

Von MAZonline