Mühlenbeck

Eine schöne Weihnachtsgeschichte zum Nachwandern und Mitmachen für Kids hat sich die Mühlenbeckerin Ulrike Haase (55) ausgedacht. Auf der rund einen Kilometer langen Tour können Kinder mit ihren Eltern sich auf „einem geheimen Pfad“ auf die Suche nach dem Baum der Wünsche machen. Damit die Wanderer den Pfad zum Wunschbaum finden, hat Ulrike Haase „geheime Zeichen“ am Wegrand angebracht, die es aufzuspüren gilt. „Nur, wer sie richtig deutet, kommt zum Baum der Wünsche. Denn jeder hat Wünsche, auch Puck, der kleine Waldgeist aus meinen Geschichten“, sagt Ulrike Haase.

„Puck und die fliegenden Fische“ hat sie ihre aktuelle Geschichte genannt. Denn Puck wünscht sich nichts sehnlicher, als Fische im Meer in echt zu sehen. Doch wie kommt er da hin, ohne Auto zu fahren? Wie immer, wenn Puck Hilfe braucht, läuft er in den Wald zu seinen Freunden. Doch weder das Hasenmädchen Hasi, noch Punky, die Schopfmeise, wissen den Weg zu den Fischen. Schließlich schläft Puck unter dem Wunschbaum ein und träumt von den Fischen, die nun wirklich am Wunschbaum hängen. Ulrike Haase hat sie gebastelt.

Auch dieser Riesen-Tintenfisch hängt nun am Wunschbaum. Quelle: Enrico Kugler

Neben vier Riesen-Meerestieren wie Kalmar und Co. gibt es auch kleine Fische. „Die Kinder können selbst gebastelte Sachen von zu Hause mitbringen und an den Baum hängen. Es sollten gebastelte Sachen sein, die mit einem Wunsch zu tun haben. Vielleicht macht es der Wunschbaum ja dann sogar möglich, dass die Wünsche in Erfüllung gehen“, sagt Ulrike Haase über ihre Idee zu der Geschichte.

Eltern können sich die Geschichte kostenlos im Internet unter dieser Adresse www.ullischreibt.net herunterladen. Auch Bastel-Anleitungen sind dort zu finden und Ideen, wie Eltern die Geschichte mit ihren Kids noch ausschmücken und erlebbarer machen können. Ulrike Haase: „Dieses Jahr fallen wieder die Weihnachtsmärkte aus und somit auch diese besondere, festliche Stimmung, die sich zu Weihnachten einstellt. Ich habe auch diese Geschichte für Kinder und Kindgebliebene geschrieben, um die dunkle Winterzeit zu verzaubern.“

Achtung Riesen-Moräne am Baum: Der Traum von dem kleinen Waldgeist Pucks scheint tatsächlich Wirklichkeit geworden zu sein. Quelle: Enrico Kugler

Es ist bereits die vierte Geschichte in Folge, die sich die studierte Psychologin und gelernte Physiotherapeutin ausgedacht hat. Ulrike Haase wohnt seit 13 Jahren in Mühlenbeck. Ursprünglich kommt sie aus dem thüringischen Eisenach. Doch kurz vor der Wende flüchtete sie mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten über Ungarn nach Hamburg. „Alles stand damals auf Anfang. Ich war in meinem Beruf als Psychologin nicht glücklich und konnte mir nicht vorstellen, ein Leben lang meine Arbeit nur im Kopf stattfinden zu lassen“, erinnert sie sich. Damals schlug ihr die Arbeitsagentur vor, eine Ausbildung zur Physiotherapeutin zu machen.

Und Ulrike Haase setzte sich noch mal auf die Schulbank. Zwei Jahre ging die Ausbildung, für die junge Leute heute drei Jahre lernen müssen. Trotz des komprimierten Unterrichtsstoffes schloss sie mit besten Noten ab.

Und wenn ihr Hund Puck sich heute mal beim Toben durch die Wälder vertreten sollte, kann Ulrike Haase auch ihn behandeln. Denn nach ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin schob sie noch eine weitere Ausbildung zur Physiotherapeutin und Osteopathin für Tiere nach. Auch Pferde gehören zu ihren Patienten, die sie mit ihrer mobilen Praxis aufsucht.

Übrigens: Der Startpunkt für die Wanderung liegt am Waldrand zwischen Mühlenbeck und Feldheim – an der verlängerten Birkenwerder Straße/Ecke Bergfelder Straße. Von hier aus gilt es nach Hinweisen Ausschau zu halten, um auf den Spuren von Puck den geheimnisvollen Wunschbaum zu suchen.

Von Jeannette Hix