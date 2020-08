Mühlenbeck

Weil engagierte Mühlenbecker nicht wollten, dass ihre 796 Jahre alte, in den 1970er Jahren stillgelegte Mühle noch weiter verfällt, gründeten sie 2004 den Verein „Historische Mönchmühle Mühlenbeck“.

Heute gehören dem Verein über 100 Mitglieder an. Jeden Dienstag trifft sich ein Teil von ihnen in der alten Mühle an der Mönchmühlenallee 3. Gemeinsam möbeln sie das denkmalgeschützte Gebäude wieder auf. Dabei haben sie sämtliche Fördertöpfe angezapft, die zur Verfügung stehen. EU, Bund und Land haben bisher Gelder locker gemacht. Erst kürzlich gab es eine Finanzspritze von der Gemeinde in Höhe von 5500 Euro und 2500 Euro von der Potsdamer Staatskanzlei.

Anzeige

Auch Rolf Werner werkelt regelmäßig in der Dienstagstruppe mit – diesmal wechselt er Holzzähne am Antrieb aus Quelle: ENRICO KUGLERENRICO KUGLER

Weitere MAZ+ Artikel

2012 war auch der RBB-TV-Sen im Rahmen der Hilfsaktion „96 Stunden“ vor Ort, um gemeinsam mit Freiwilligen in diesem Zeitraum in der Mühle zu arbeiten. Dabei wurde unter anderem der Saal auf Vordermann gebracht und die Fassade saniert. Inzwischen ist auch das Dach gemacht. Aber nicht nur das. 2010 war auch das Wasserrad neu eingebaut worden, das die Mühlentechnik antreibt – vorausgesetzt, Wasser ist da. „Der eingebaute Motorgenerator produziert soviel Strom, dass wir davon sogar welchen ins Netz einspeisen können“, sagt Vereinsmitglied Siegbert Huhn (71).

Vereinsvorsitzender Claus Schwartzer repariert in der Werkstatt ein Ausstellungsexponat. Quelle: ENRICO KUGLER

Besonders in der ehemaligen Müllerwohnung wartet noch viel Arbeit auf die ehrenamtlichen Helfer. „Sie wird nächstes oder übernächstes Jahr saniert. Wir haben Fördermittel vom Land Berlin bekommen“, sagt Siegbert Huhn. Aber bevor dort vielleicht mal die Mühlenbecker in Club- und Fernsehräumen relaxen können, ist noch jede Menge zu tun. „Alle Deckenbalken müssen ausgetauscht oder saniert werden. Sie waren vom Schwamm befallen und sind von der Feuchtigkeit teilsweise zersetzt“, sagt Siegbert Huhn.

Michael Lau arbeitet an den Kordeln für die Ausstellung. Quelle: ENRICO KUGLER

Auch bei den Türen wird noch viel Schweiß fließen. „Sie stehen unter Denkmalschutz und müssen dementsprechen aufgearbeitet, statt einfach ausgetauscht werden“, sagt Siegbert Huhn. Im Erdgeschoss der Mühle sollen ein Touristikbüro und ein Infocenter einziehen. „Wir haben Fördermittel von der EU bekommen, mit denen wir bis 2021 den Innenausbau umsetzen werden“, sagt Vereinsvorsitzender Claus Schwartzer. Ziel ist, dass die von 1224 bis 1236 einst von den Zisterzienser-Mönchen errichtete Mühle für Anschauungszwecke für große und kleine Mühlenbecker, aber auch für Touristen zur Verfügung steht.

Siegbert Huhn steht vor dem bereits restaurierten Getreidesilo. Zu Anschungszwecken soll es beleuchtet und mit einer Glasplatte abgedeckt werden. Quelle: Jeannette Hix

„Im Keller der Mühle befindet sich der untere Antrieb für den Mahlstein im Erdgeschoss“, sagt Siegbert Huhn. Die Zahnräder, das Fundament, die Transportschnecke und die Achshalterung seien schon erneuert. „Dieses Jahr werden auch die Klappen für die Dosierung des Korns in die Förderschnecke fertiggestellt.“

Eine Heidenarbeit sei es gewesen, das verdreckte und kaputte Getreidesilo wieder auf Vordermann zu bringen. Zu Anschauungszwecken für die Kinder ist ein Teil der Mühlentechnik im Erdgeschoss aufgebaut.

2020 soll der Bereich rund um den sanierten Backofen fertig werden

Der bereits sanierte Backofen im Hof wird zu Festen, die hoffentlich 2021 wieder starten, angeschmissen. Der Sauerteig für die Brote komme von Bäcker Müller aus der Region, ist zu erfahren. „Die 140 Brote aus unserem Backofen sind so lecker, dass sie im Nu weg sind“, sagt Siegbert Huhn. Noch in diesem Jahr soll das Fundament und die Pflasterung vor dem Backofen abgeschlossen sein.

Übrigens: In den Fenstern des Glasfoyers der Historischen Mönchmühle ist noch bis zum 26. September die Ausstellung „Widerhall – Kunst im Fenster“ zu sehen“. Wechselnde Künstler stellen ihre Werke vor. Hoffentlich ist ab 2021 auch wieder das Mühlencafé auf, in dem selbst gebackener Kuchen angeboten wird. Inzwischen gibt es auch einen Geschirrspüler. Er wurde von dem 2500-Euro-Scheck von der Staatskanzlei Potsdam angeschafft.

Von Jeannette Hix