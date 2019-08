Mühlenbeck

Eine Drohung gegen die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck ging am Dienstag via Internet bei der Polizei ein. Nach ersten Ermittlungen wird eine Ernsthaftigkeit ausgeschlossen. Trotz allem würden Ermittlungen im Schulgebäude und der Umgebung vorgenommen, hieß es seitens der Polizei. Alle beteiligten Stellen seien informiert worden.

Darüber hinaus ermittelte am Dienstag die Kriminalpolizei zu den mutmaßlichen Tatverdächtigen. In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung wurde der Schulbetrieb für die rund 840 Schüler am Dienstag eine Stunde vorzeitig beendet. Er soll am Mittwoch zu 10 Uhr wieder aufgenommen werden.

Das bestätigen die Schüler, die vor der Schule auf ihren Bus nach Hause warteten. Vom jeweiligen Klassenlehrer seien sie belehrt worden, am Mittwoch erst später in die Schule zu kommen. Üblicher Unterrichtsbeginn wäre 7.40 Uhr. Diese Maßnahme sei mit polizeilichen Ermittlungen begründet worden. Über eine konkrete Ursache wurden die Jugendlichen nach eigener Aussage nicht informiert.

Dieses Vorgehen und die eingeleiteten Sicherheitsmaßnahmen seien eng mit der Polizeiführung in Hennigsdorf abgestimmt worden, sagte Schulleiterin Kathrin Haase auf MAZ-Nachfrage. „Eine Gefährdung für die Schüler besteht laut Polizei derzeit nicht“, sagte die Rektorin am Nachmittag in ihrem Büro. Bestünde eine Gefahr, wäre sie selbst nicht mehr im Gebäude und würde sie ihren Dienst am Mittwoch auch nicht wieder um 6.30 Uhr antreten. Ungeachtet dessen seien die Landkreisverwaltung, das Bildungsministerium und das Staatliche Schulamt informiert worden. „Wir fühlen uns hier durch die Polizei gut betreut“, so Kathrin Haase.

Die Schule war am frühen Nachmittag völlig verwaist. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel