Mühlenbeck

Mit gespitzten Ohren steht das große Warmblut Neo auf dem Gut Kranichberg im Mühlenbecker Land. Der große Braune checkt genau, was Ulrike Haase da an seinem Körper macht. Denn er bekommt von ihr eine spezielle Behandlung. Die Mühlenbeckerin ist ausgebildete Physiotherapeutin und Osteopathin für Pferde. Auch für Menschen hat sie einst eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Viele Mühlenbecker kennen Ulrike Haase vielleicht auch, weil sie für Kinder zur Weihnachtszeit die Wichtelwanderungen und im Sommer für Erwachsene Theaterstücke organisiert hat.

Neo gibt seiner Besitzerin Sabine Gäbler einen Bussi. Quelle: Jeannette Hix

Eigentlich ist Ulrike Haase studierte Psychologin und kommt ursprünglich aus dem thüringischen Eisenach. Doch kurz vor der Wende flüchtet sie mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten über Ungarn nach Hamburg. „Alles stand damals auf Anfang. Ich war in meinem Beruf nicht glücklich und konnte mir nicht vorstellen, ein Leben lang meine Arbeit nur im Kopf stattfinden zu lassen“, erinnert sie sich. Damals schlug ihr die Arbeitsagentur vor, eine Ausbildung zur Physiotherapeutin zu machen. Und Ulrike Haase setzte sich noch mal auf die Schulbank. Zwei Jahre ging die Ausbildung, für die junge Leute heute drei Jahre lernen. Doch trotz des komprimierten Unterrichtsstoffes schließt sie mit besten Noten ab.

Hier wird Neos Schulter gelockert. Quelle: Jeannette Hix

In einer Reha für Sportverletzte startet sie in den neuen Job. „Da wäre ich heute noch, wenn die Praxis nicht dicht gemacht hätte“, sagt Ulrike Haase. Die Arbeit danach in einer neurologischen Praxis in Berlin gab sie bald freiwillig auf. „Ich konnte mich da nicht abgrenzen, nahm das Leid vieler Leute gedanklich mit nach Hause“, sagt Ulrike Haase.

Auch das Scralgelenk ist ok. Quelle: Jeannette Hix

Es war auch die Zeit, als sich Ulrike Haase ein Pferd kaufte. „Es war ein elfjähriger, ausgemusterter Traber von der Rennbahn. Er hieß Herr Linde und hat mir sehr viel Freude gebracht.“ Doch Herr Linde hatte physiologische Probleme und Ulrike Haase holte sich professionelle Hilfe einer Pferdetherapeutin. „Als ich sah, wie sie mit ihren Händen Verspannungen aufspürte und mit bestimmten Griffen Blockaden löste, und als ich sah, wie befreit Herr Linde danach lief, reifte in mir der Wunsch, auch so eine Ausbildung zu machen. Ich wollte Tieren helfen, dass sie sich besser fühlen und wieder schmerzfrei sind.“

Ulrike Haase checkt, ob Neo im Rücken Verspannungen hat. Quelle: Jeannette Hix

Wieder setzte sich Ulrike Haase auf die Schulbank, um schließlich als ausgebildete Physiotherapeutin und Osteopathin Pferde zu behandeln. Zahlreiche Weiterbildungen wie für Akupunktur-Anwendungen folgten. Ihr Rüstzeug holte sie sich auch über den Springreiter Holger Wulschner, als sie über ihn viele Sportpferde behandelte.

Neo vom Gut Kranichberg ist auch ein Sportpferd. Er geht Dressur. „Sportpferde müssen genau wie Leistungssportler regelmäßig osteopathisch gecheckt werden“, sagt Neos Besitzerin Sabine Gäbler.

Gut Kranichberg-Mitarbeiter Pjotr hat immer eine nette Begleiterin. Quelle: Jeannette Hix

Ulrike Haase hat sich inzwischen von Neos Kopf über den Hals zu Neos Rücken vorgearbeitet. „Mit vorsichtigem Druck auf die Dornfortsätze checke ich die Beweglichkeit jedes einzelnen Wirbels“, sagt Ulrike Haase. Dann hebt sie vorsichtig Neos linkes und dann sein rechtes Vorderbein an, lockert so die Schultern. Dann sind die Hinterbeine dran. Durch vorsichtiges Bewegen prüft sie, ob das Hüftgelenk in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist. Bei Neo ist alles okay.

Auf dem Gut Kranichberg im Mühlenbecker Land stehen viele Sportpferde. Quelle: Jeannette Hix

Je nachdem, wo ihre anderen vierbeinigen Patienten Schmerzreaktionen zeigen, kann sie erkennen, ob es Muskelverspannungen oder Blockaden sind. Mit speziellen Griffen und Bewegungen werden sie gelockert, so dass die Tiere wieder schmerzfrei sind. Wie ihr alter Traber Herr Linde, den sie schon vor Jahren wegen Altersschwäche einschläfern lassen musste. Jetzt erfreut ihr Herz nicht nur Bordercollie Puck, sondern auch ihr neues Pferd Peter Pan, der einst auch mit Schmerzen als Problempferd zur ihr kam und jetzt ein schönes, schmerzfreies Leben mit seiner Reiterin Ulrike Haase hat.Infos: www.ulrike.haase.de

Von Jeannette Hix