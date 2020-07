Mühlenbeck

Rund um die Uhr seit 8030 Tagen ist Feuerwehrfrau Sabrina Senkel (35) als Lebensretterin ehrenamtlich bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert. Ihr Mann Stefan (39) ist auch schon seit dem 14. Oktober 1989 bei der „Truppe“. Trotz ihrer zwei kleinen Kinder sind sie immer auch für andere da. Jetzt haben die „Anderen“ ihnen herzlich gedankt.

Blumen, ein Scheck und ein Likörchen gab es auch für Jutta Rüdiger. Quelle: ENRICO KUGLER

Anzeige

Sabrina und Stefan Senkel sind zwei von fünf Samaritern im Mühlenbecker Land, die für ihr Ehrenamt ausgezeichnet wurden. Auch Jutta Rüdiger aus Mühlenbeck wurde für ihr unermüdliches Engagement im Rahmen der Ortsgruppe der Volkssolidarität geehrt. „Wie Rotkäppchen besucht Jutta Rüdiger auch die Kranken, bringt ihnen Kuchen und mal eine Flasche Wein und hört ihnen aufmerksam zu“, heißt es in der herzlichen Laudatio.

Weitere MAZ+ Artikel

Stefan und Sabrina Senkel wurden für ihr jahrelanges Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Quelle: Jeannette Hix

In der Mönchmühle an der Mönchmühlenallee 3 wurde Jutta Rüdiger und den anderen Ehrenamtlern der Gutschein und der Birnenlikör als kleine Anerkennung von Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD) überreicht.

Auch ein Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde war fällig. Aber der SPD-Politiker hat auch noch einen dicken Scheck in Höhe von 5500 Euro mitgebracht. Den übergab er feierlich dem „ Förderverein Historische Mönchmühle“.

Claus Schwartzer, Vorsitzender vom „Förderverein Historische Mönchmühle“ freut sich über den Geldsegen. Ein Teil fließt in den weiteren Ausbau der Mühle, ein anderer Teil in einen Geschirrspüler, um auf Einweggeschirr verzichten zu können. Quelle: Jeannette Hix

„Die Kommunalpolitik hat entschieden, dass es eine bestimmte Summe gibt, die die Ortsbeiräte verteilen können“, sagte der Bürgermeister. „Und die Ortsbeiräte haben entschieden, dass das Geld der Förderverein bekommen soll.“ Für die über Hundert Vereinsmitglieder war es vielleicht ein bisschen wie Ostern und Weihnachten zusammen. Auch Staatssekretär Benjamin Grimm mit Wurzeln im Mühlenbecker Land hat aus der Potsdamer Staatskanzlei einen Scheck in Höhe von 2500 Euro für den Förderverein mitgebracht. Geld, für einen neuen Geschirrspüler.

Nach der Übergabe der Auszeichnung trägt sich Siegbert Huhn in Goldene Buch der Gemeinde ein. Quelle: ENRICO KUGLER

„Wir wollen umweltbewusst in die Zukunft gehen und auf Einweggeschirr verzichten“, sagte Mönchmühlen-Vereinschef Claus Schwartzer (70). Er hielt auch die Laudatio für die anderen beiden Ehrenamtler, die in ihrer Freizeit dem Förderverein mit „Leib und Seele“ seit Jahren zur Verfügung stehen: Es sind Siegbert (71) und Waltraud Huhn (67), die aus gesundheitlichen Gründen leider nicht an der feierlichen Zeremonie teilnehmen konnte.

„Bei der Veranstaltung hier wurde viel in die Vergangenheit geschaut und erzählt, was die Mühle mal für eine Ruine war“, sagte Siegbert Huhn im Mönchmühlensaal, wo alle Besucher mit Sicherheitsabstand Platz genommen haben. „Wir haben eine Vision, wie die Mühle im Jahr 2034 aussehen wird“, so der Vertriebsingenieur a. D. und lauter Applaus war im Saal zu hören. „Dann ist die Mühle 800 Jahre alt und der Verein 30 Jahre. Wir werden bis dahin alles tun, dass die Mühle erhalten bleibt, wieder arbeitet wie vor 800 Jahren und Touristen aus Berlin und wer weiß woher zu uns kommen und unsere Mühle besuchen. Dann wird unsere Mühle zum Mittelpunkt und zum Begegnungsort im Mühlenbecker Land.“

Das neue Touristikcenter in der Mühle ist auf den Weg gebracht

Der nächste Schritt dazu ist gemacht. Im Erdgeschoss der Mühle soll ein Touristikbüro einziehen. „Wir haben Fördermittel von der EU bekommen, mit denen wir den Innenausbau des Touristikbüros umsetzen werden“, sagt Claus Schwartzer. „Wenn man die Mühle betritt, wird man in einem Infocenter stehen, das vom Verein und von der Gemeinde betrieben wird.“

Nach einer öffentlichen Ausschreibung ist bereits ein Ingenieurbüro beauftragt, das die Bauleitung übernimmt, ist zu erfahren. „Die Ausschreibung für die Arbeiten starten in Kürze, so dass wir mit den Arbeiten beginnen können.“

Mit Sicherheitsabstand wurde im Saal der Mönchmühle Platz genommen. Quelle: ENRICO KUGLER

Und wann könnte für das neue Touristikcenter Eröffnung sein? „Ende 2021 läuft die Förderperiode aus. Bis dahin müssen die Gelder abgerechnet und somit der Ausbau fertig sein.“

Noch dieses Jahr wollen die Vereinsmitglieder vom Förderverein kräftig „in die Hände spucken“ – das Areal um den alten Backofen vor der Mühle soll hergerichtet werden. Siegbert Huhn wird wie immer die Bauleitung übernehmen, Materialien planen, einkaufen und kalkulieren, damit die sogenannte Dienstagstruppe (trifft sich immer dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr zum Arbeiten) werkeln kann. Aufgaben, für die Siegbert Huhn auch jetzt ausgezeichnet wurde.

Feuerwehrfrau Sabrina Senkel konnte ihren Preis im Rahmen der Veranstaltung leider nicht mehr persönlich entgegen nehmen. Sie eilte aus traurigen familiären Gründen ins Krankenhaus, um mal wieder für andere da zu sein.

Von Jeannette Hix