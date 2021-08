Mühlenbeck

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (3. August) gegen 15.55 Uhr auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck ereignet. Dabei überholte der 49-jährige Fahrer eines Kleintransporters einen Sattelzug. Beim Wiedereinordnen lenkte der 49-Jährige zu früh nach rechts ein und kollidierte so mit dem Lkw. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Von MAZonline