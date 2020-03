Schildow

Am Montagvormittag (10. März) gegen 9.20 Uhr fuhr der 20-jährige Fahrer eines Kia in der Richard-Wagner-Straße Ecke Mühlenbecker Straße rückwärts und beschädigte dabei einen Mercedes. In der Folge entfernte er sich um Unfallort. Der Unfallverursacher arbeitet als Au-Pair in Deutschland und ist in Schildow beschäftigt. Dort der 20-Jährige und das Unfallfahrzeug gestellt. Der 20-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gab die Tat zu und räumte weiterhin ein, dass die Nutzung des Fahrzeugs ohne Zustimmung der 53-jährigen Halterin erfolgte.

Von MAZonline