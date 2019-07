Zühlsdorf

Es ist schon die 21. Auflage des traditionellen Heidefestes und den Veranstaltern – der Gemeinde und insbesondere dem Ortsberat Zühlsdorf – gehen die Ideen nicht aus. So wird im beschaulichen Zühlsdorf wieder ein ganzes Wochenende lang die Heide gerockt.

Eröffnung am Freitagabend

Freitag startet das Programm wie jedes Jahr mit dem Heidefestball am Sportplatz Grüner Weg. Ab 19.30 Uhr stimmen die Glienicker Trommler von „Drums Alive“ alle Besucher auf das Fest ein. Anschließend beginnt die offizielle Eröffnung im Festzelt. Der DJ und die bisherigen Heidefesthoheiten begleiten die diesjährige Wahl des Heidefestkönigspaares. Wer doch noch spontan Lust bekommt, die Krone zu erringen, wende sich an Ortsvorsteher Thomas Pump.

Festumzug am Sonnabend

Sonnabendfrüh, 6. Juli, beginnt dann um 10 Uhr der traditionelle Festumzug in historischen Kostümen. Zahlreiche Bürger, Vereine und Initiativen werden wie immer darum wetteifern, sich zu präsentieren. Der Festumzug zieht von der Bahnhofstraße aus über die gesamte Dorfstraße bis hin zum Festplatz. Am Findling gibt es wie gewohnt einen Zwischenstopp mit lautstarken Salutschüssen. Auch Kinder unserer Kita Schneckenhaus werden in diesem Jahr den Umzug begleiten.

Auf dem Festplatz am Grünen Weg beginnt der Trubel gegen 10.30 Uhr: Die Erzieherinnen der Kita bieten einen Bastelstand für die Kleinen, außerdem locken Kinderschminken und Haareflechten, ein Knotenkünstler, eine Hüpfburg, Schnitzkurse und mehr. Auf die Großen warten zahlreiche Infostände vom Anglerverein über den NABU, einen Imker, verschiedene Handwerker und ehrenamtliche Initiativen. Holger Henke von der Bürger- und Touristinfo informiert über Sehenswertes in unserer Gemeinde. Die Volkssolidarität steuert ihren schon legendären Kuchen bei. Es gibt Deftiges vom Grill, diverse Getränke und – natürlich – Eis.

Ab 11 Uhr treten Familien und Grüppchen dieses Jahr erstmals beim Familien-Sport-Wettkampf gegeneinander an. Letzte Anmeldungen dafür nimmt Yvonne Zanow von der SG Zühlsdorf entgegen. Und um 15 Uhr beginnt das Puppentheater im Festzelt. Und schließlich gipfelt das Programm im zweiten abendlichen Heidefestball ab 20 Uhr mit DJ Olli und dem Männerballett im Festzelt.

Hinweis der Gemeindeverwaltung: Es gibt wie immer nur wenige Parkplätze im Grünen Weg oder in der Basdorfer Straße. Wer kann, sollte das schöne Wetter also für eine kleine Radtour nutzen...

