39-Jähriger bedroht Nachbarn mit Waffe und Baseballschläger – Polizeieinsatz folgt

Zühlsdorf

Ein 39-jähriger Oberhaveler bedrohte Am Sonntag gegen 13.40 Uhr einen Nachbarn auf einem Wochenendgrundstück in Zühlsdorf. Dabei hielt er eine Schreckschusswaffe und einen Baseballschläger in der Hand und beschädigte mit einer Eisenkette die Fassade des Hauses. Mit der Kette schlug der Mann auch den Nachbarn.

Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten konnte der Nachbar dem 39-Jährigen die Gegenstände abnehmen. Die Waffe, Patronen und der Schläger wurden sichergestellt, auch das Wohnhaus durchsuchten die Beamten. Der 39-Jährige war verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Er stand unter Einfluss von Alkohol, ein erster Atemtest ergab 1,96 Promille. Die Beamten nahmen mehrere Strafanzeigen auf, etwa wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Körperverletzung.

Von MAZonline