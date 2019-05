Schildow

Ihre Goldene Hochzeit feierten am 24. Mai Angelika und Joachim Rößler. Sie freuten sich über den Besuch des Bürgermeisters und nahmen gern seine Glückwünsche entgegen.

Aus der Großstadt aufs Land

Vor 22 Jahren sind die Eheleute aus Berlin von der Frankfurter Allee, wo sie direkt am S-Bahnhof gewohnt hatten, nach Schildow gezogen. Besonders gefallen hatte ihnen, als sie aus der Großstadt in die Gemeinde kamen, dass man überall sofort einen Parkplatz fand.

Dreher und Dreher

Eigentlich wollten sie nie auf dem Dorf leben, berichten die Rößlers. Heute aber können sie es sich nicht mehr vorstellen, in Berlin zu wohnen. Sie fühlen sich wohl im Mühlenbecker Land und einen Grund zu meckern haben sie nicht, so der rüstige Jubiliar. Kennen- und lieben gelernt hat sich das Paar übrigens bei der Arbeit. Sie beide waren bei Bergmann-Borsig in Berlin als Dreher beschäftigt.

Von MAZonline