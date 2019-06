Mühlenbeck

Erneut ist im Zuge der Ausbauarbeiten der A10 auf dem nördlichen Berliner Ring an der Autobahnunterführung der Anschlussstelle Mühlenbeck (L21) eine Vollsperrung notwendig. Dies teilte die bauausführende Havellandautobahn GmbH am Montagvormittag mit.

Das Brückenbauwerk an der Anschlussstelle Mühlenbeck wird ersatzneugebaut. Verbunden mit den Brückenbauarbeiten wird die L21 im Bereich der Anschlussstelle Mühlenbeck von Sonnabend, den 29. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 1. Juli, 5 Uhr, vollgesperrt. Konkret sind an diesem Wochenenden Arbeiten am Überbau des Brückenbauwerks geplant.

Autobahnverkehr nicht beeinträchtigt – A10 kann jedoch nicht unterquert werden

Die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Mühlenbeck sind von der Sperrung nicht betroffen. Allerdings kann die Autobahn während der Sperrung nicht unterquert werden, da die Autobahnunterführung gesperrt werden muss.

Die Havellandautobahn GmbH empfiehlt, für den Zeitraum der Sperrung folgende Umleitungsstrecken zu nutzen:

• Verkehrsteilnehmer der A10 aus Richtung Pankow mit Fahrtziel Feldheim, Mühlenbeck fahren bitte bis Anschlussstelle Birkenwerder und nutzen von dort die beschilderte Umleitungsstrecke über die B96 – Bergfelde (B96a) – Schönfließ (L30) und weiter nach Mühlenbeck über die L21.

• Verkehrsteilnehmer der A10 aus Richtung Norden ( Hamburg/ Rostock) mit Fahrtziel Summt, Wensickendorf fahren bitte bis Anschlussstelle Birkenwerder und nutzen von dort die beschilderte Umleitungsstrecke über Borgsdorf (K6504) – Lehnitz (L211) und weiter nach Summt über die L21.

• Verkehrsteilnehmer aus Richtung B96a mit Fahrtziel A10, Richtung Norden nutzen bitte die beschilderte Umleitungsstrecke über Schildow (B96a) – Schönfließ – Birkenwerder (B96) zur Anschlussstelle Birkenwerder.

Von MAZonline