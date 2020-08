A10-Ausbau: Nachts kann es in Mühlenbeck laut werden

Mühlenbeck

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A10 wird aktuell die Richtungsfahrbahn Hamburg erneuert. Beim Betonieren der Fahrbahn kommt es im Bereich der Gemeinde Mühlenbecker Land von Montag, 31. August, 7 Uhr, bis Sonnabend, 12. September, 7 Uhr, zu auch nächtlichen Lärmemissionen. Die Arbeiten zwischen den Streckenkilometern 184+065 und 179+200 seien nicht mit Verkehrseinschränkungen verbunden, würden aber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (außer sonntags) auch während der Nachtstunden vorgenommen. Anwohner in Entfernung zur Baustelle bis 1450 m sind deshalb zu informieren. Anwohner in einem Radius von 260 m zur Baustelle haben die Möglichkeit, in umliegenden Hotels beziehungsweise Pensionen Ersatzschlafräume zu nutzen. Die am meisten betroffenen Ortsteile sind Feldheim und Summt. Eine Genehmigung des Landesumweltamtes liege vor.

Von MAZonline