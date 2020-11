Die Stahlträger der neuen Zehnrutenwegbrücke in Mühlenbeck sind am letzten Oktobertag auf die vorbereiteten Brückenfundamente (Widerlager) eingehoben worden. Laut den ursprünglichen Planungen sollte die Brücke ersatzlos wegfallen. Erst in einem Widerspruchsverfahren konnte die Gemeinde einen Neubau erstreiten.