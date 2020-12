A10: Schmierfinken nahe Mühlenbeck gestellt

Mühlenbecker Land

Am Montag gegen 13.30 Uhr beobachte ein Zeuge vier Personen, die sich an der A10 nahe Mühlenbeck an den dortigen Schallschutzwänden zu schaffen machten und informierte die Polizei. „Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 33-jähriger Mann aus Berlin festgestellt werden, der auch noch Farbspuren an den Händen hatte“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Mann wurde in der Polizeiinspektion erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterzogen und im Anschluss wieder entlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Insgesamt wurden neun Platten mit einer Länge von je sechs Metern beschmiert.

Von MAZonline