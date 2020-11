Advent in den Kirchen in Mühlenbeck und Schildow

Mühlenbecker Land

Es weihnachtet – und auch in den Kirchen von Mühlenbeck und Schildow darf zurzeit der Advent gefeiert werden. Dazu haben sich Pfarrer Bernhard Hasse und seine Kirchenältesten ein schönes Programm einfallen lassen. Den Auftakt bildet ein „Tag der offenen Kirchentür“ am Sonnabend, 28. November, in Schildow: Von 14 bis 17 Uhr lädt die Kirchengemeinde zur besinnlichen Einkehr ein. Auf den traditionellen Adventsbasar mit Kaffee & Kuchen muss in diesem Jahr leider verzichtet werden. Doch wird Musik für adventliche Stimmung sorgen und Raum zur inneren Andacht geben.

Gottesdienst für Jung und Alt

Am Sonntag, den 1. Advent, öffnet die Schildower Kirche ihre Türen erneut zu einem Gottesdienst für Jung und Alt – unter dem Titel „Doch wandert nun mit allen der Stern“. Passend dazu wird der musikalische Rahmen u.a. von Kindern gestaltet. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Auch am 3. Advent findet in Schildow um 10 Uhr ein Adventsgottesdienst statt. Am 2. und 4. Advent sind alle herzlich in die Dorfkirche Mühlenbeck eingeladen; Beginn hier ist um 10:30 Uhr. In den Gottesdiensten gilt weiterhin Masken- und Abstandspflicht. Dennoch wird Weihnachtsstimmung aufkommen – mit musikalischen Beiträgen und besinnlichen Texten.

Anzeige

Besinnliches unter der Woche

Etwas besonderes in diesem Jahr bilden die mittwöchentlichen Abendandachten zum Advent – schon bekannt aus der Passionszeit. Am 2. Dezember ( Mühlenbeck), 9. Dezember ( Schildow) und 16. Dezember ( Mühlenbeck) öffnen die Kirchen jeweils um 18 Uhr zu einer kurzen besinnlichen Einkehr. Dazu singt der Chor draußen unter freiem Himmel. Die Andacht am 16. Dezember wird von der Jungen Gemeinde gestaltet.

Von MAZonline