Mühlenbeck

Es war viel los am vorletzten Schultag in der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Mühlenbeck. Schon von weitem konnte man sehen, dass die Schüler viel Spaß hatten – obwohl alles auf Englisch ablief, denn die Grundschule hatte Besuch vom Künsterteam “InterACT English”.

Sprachbarrieren überwunden

Die Künstler kommen ausverschiedensten englischsprachigen Ländern, wie den USA, Australien, Irland und natürlich Großbritannien. Sie waren angereist, um den Schülern bei vielfältigen Projekten die englische Sprache näher zu bringen. Anfangs waren viele Schüler noch skeptisch, ob sie das Programm in der Fremdsprache auch bewältigen könnten. Doch schon bald war jede Angst vergessen und die Sprachbarriere gebrochen.

Wortschatz erweitert

Es wurde gesungen, getanzt, Geschichten wurden gehört oder auch selbst geschrieben, Pantomime gespielt, gerätselt und vor allem viel dabei gelacht. Die Künstler stellten sich auf das unterschiedliche Sprachniveau der Kinder von Klasse eins bis sechs ein, so dass bis zum Ende dieses Projekttages jeder Schüler mehr Vertrauen in seine Sprachkenntnisse gewann – und auch das ein oder andere Wortdazugelernt hat.

Von MAZonline