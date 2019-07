Eine Wildunfall mit Folgen zwischen Neulöwenberg und Löwenberg, ein Parteibüro in Birkenwerder, das mit Fäkalien beschmiert wird und ein Fiat in Schildow, in den unbekannte Täter einbrechen – diese und weitere Meldungen der Polizei in Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 23. Juli.