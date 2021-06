Kostenlos bis 14:45 Uhr Am Kiessee in Schildow: Exhibitionist befriedigt sich in einem Busch

Ein circa 50-jähriger Mann hat sich am Sonnabend am Kiessee in Schildow mit heruntergelassener Badehose in einem Busch versteckt und sich selbst befriedigt. Dabei beobachtete er laut Polizei offenbar eine 30-Jährige.