Neuruppin/Oberhavel

Freispruch: So entschied am Dienstag das Neuruppiner Amtsgericht für einen 66-jährigen Geschäftsmann, dem die Anklage einen versuchten Betrug vorwarf.

Er hatte nach dem Tod der 91-jährigen Magda K. ihre Alleinerbin, Manuela R., auf die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 130 000 Euro vor dem Landgericht Neuruppin verklagt. Dort schlossen beide Parteien einen Vergleich: Manuela R. zahlte 65 000 Euro.

Lieber eine gütliche Einigung als ein jahrelanger Rechtsstreit

Obwohl ihr das alles komisch vorkam, wie die 59-Jährige am ersten Verhandlungstag vor Gericht sagte. Ihr Anwalt habe ihr geraten, sich nicht auf einen möglicherweise jahrelangen Rechtsstreit einzulassen. Man habe sie damals zu der gütlichen Einigung gedrängt, weil die Unterschrift ihrer ehemaligen Nachbarin unter dem vom Angeklagten vorgelegten Vertrag gestanden habe. Das Landeskriminalamt hatte die Echtheit der Unterschrift bestätigt.

Es stand der Vorwurf im Raum, das der Kreditvertrag der alten Dame untergeschoben worden sei, wie der Anwalt von Manuela R. behauptet hatte.

Zeugin will ihr Erbe mit Zähnen und Klauen verteidigen

Es sei verständlich, dass Manuela R. ihr Erbe mit Zähnen und Klauen verteidigen wolle, meinte der Verteidiger des Angeklagten. Aber das Gericht müsse die sichere Überzeugung gewinnen, dass sein Mandant die Tat tatsächlich begangen habe. Was es nicht konnte.

Manuela R. hatte Magda K. 2004 kennen gelernt. Sie waren Nachbarinnen in einem Ort in Oberhavel. Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich eine enge Freundschaft, die weit über ein nachbarschaftliches Verhältnis hinaus ging.

Es ging soweit, dass die verwitwete Magda K. ihr für eine Ausbildung 20 000 Euro schenkte. Und nicht nur Manuela R. Auch andere profitierten, wenn sie der alten Dame geholfen hatten.

Erblasserin verschenkte großzügig Geld

Das bestätigte ein 84-jähriger Rentner, der für Magda K. eine Zeit lang in Haus und Garten gearbeitet hatte – für einen Stundenlohn von acht Euro. Sie habe ihm mal 5 000 Euro und ein Goldstück geschenkt.

„Ich habe ihr gesagt, ich zahle das zurück. Ich wollte nichts geschenkt.“ Einmal habe sie ihm ihre Kontokarte gegeben. Damit sollte er 10 000 Euro abheben und auf sein eigenes Konto einzahlen. Dazu sei es aber nicht gekommen, weil Magda K. den Auftrag zurück gezogen habe. Er habe von ihr mal was nebenbei bekommen, so eine Art Trinkgeld und vielleicht mal zu Weihnachten 50 Euro.

„Sie soll sehr großzügig gewesen sein“, sagte die Vorsitzende Richterin. Das konnte der Rentner so nicht sagen. Eigentlich sei sie sehr sparsam gewesen.

Das war auch das Argument von Manuela R. gewesen, wonach ihre Freundin immer Geld gehabt hätte. Sie war sich sicher, dass Magda K. keine Schulden gemacht hätte. „Sehr eigenwillig“, nannte die Richterin die Kreditvergabe. Magda K. sei 78 Jahre alt gewesen, als sie ein Darlehen über 130 000 Euro mit sechs Prozent Zinsen, die am Ende der Laufzeit zahlbar waren, über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen habe.

Was will eine alte Dame mit 130 000 Euro?

Bei ihrem Tode muss Magda K. ein Vermögen von etwa 200 000 Euro gehabt haben. „Da fragt man sich natürlich, wofür eine alte Dame so viel Geld brauchte“, so die Richterin. Sie lebte in einfachen Verhältnissen, gönnte sich selbst nichts. Aber „Da wurden mal 50 000 Euro, mal 47 000 Euro in einer Woche abgehoben und großzügig verteilt“.

Auch der Staatsanwalt hatte „vernünftige“ Zweifel, ob der Angeklagte die ihm vorgeworfene Tat tatsächlich begangen hat. „Wir waren bei der Kreditunterzeichnung nicht dabei. Wir wissen nicht, ob sie willentlich unterschrieben hat oder nicht.“ Auch wenn die ganzen Umstände äußerst seltsam seien, könne man auf dieser Grundlage den Angeklagten nicht verurteilen.

Dass sah das Gericht genauso. Vielleicht sei es so gewesen, aber sie könnten nicht sicher feststellen, dass eine Straftat vorliegt, sagte die Richterin. Deshalb war der Angeklagte freizusprechen.

Von Dagmar Simons