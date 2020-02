Angeblicher Protokollschwindel: Jetzt spricht Grimm

Mühlenbecker Land

Seit Monaten gibt es in der Gemeindevertretung Mühlenbecker Land einen lebhaften Schriftverkehr zwischen Torsten Friedrich ( FDP), Gemeindevorsteher Harald Grimm ( SPD) sowie der Kommunalaufsicht des Landkreises. Streitpunkt ist die Protokollführung. Ausgangspunkt dafür sind unter anderem Äußerungen des 1. Vorsitzenden des örtlichen Gewerbevereins Mühlenbecker Land in der Einwohnerfragestunde der September-Sitzung 2019.

Gewerbeverein diffamiert

Mathias Treffurt hatte die SPD-Kommunalpolitiker Gerhard Peter, Norbert Bücker, Harald Grimm und Bürgermeister Filippo Smaldino aufgefordert, sich vom Schönfließer Gastwirt Christian Pascale zu distanzieren, weil dieser den Gewerbeverein als rechtsextrem diffamiert habe. Die Angesprochenen sahen keinen Grund dafür, da sie die Einlassungen und das Auftreten Pascales nicht teilen. Grimm hatte ihm in der Juli-Sitzung sogar schon einmal das Wort entzogen, als er den CDU-Fraktionsvorsitzenden Müller persönlich angriff. Noch vor der Folgesitzung trifft sich Grimm nacheinander mit Treffurt und Pascale. Sie vereinbaren mündlich, „den Wahlkampf auch in den sprachlichen Äußerungen zu beenden“, erinnert sich Grimm. Doch beide hätten sich nicht daran gehalten: „ Pascale wütete weiter“, Mathias Treffurt und Thorsten Friedrich ( FDP/AG MBL) forderten die Nennung der vier Namen im Protokoll der Gemeindevertretung, bilanziert Harald Grimm. Als Friedrich die Korrektheit des Protokolls bezweifelt, bietet ihm der Gemeindevorsteher noch in der Sitzung an, die Audioaufzeichnung gemeinsam anzuhören. Friedrich jedoch fordert ein alleiniges Abhören, was ihm mit Verweis auf die Geschäftsordnung verwehrt wird. Als er gar mit der 1. Stellvertreterin Katja Behrendt-Didszun ( CDU) ins Rathaus kommt, fühlt sich die Mitarbeiterin des Sitzungsdienstes unter Druck gesetzt und holt sich die Unterstützung der Vize-Bürgermeisterin Kerstin Bonk. Grimm wird aus dem Rathaus angerufen –und er fordert den Beschwerdeführer auf, seine Einwendung schriftlich zu formulieren. Das macht Friedrich und behält sich eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht vor.

Grimm wendet sich selbst an die Kommunalaufsicht

In dieser Situation entschließt sich Grimm, die Angelegenheit selbst der Kommunalaufsicht vorzulegen. Als in der Dezember-Sitzung CDU und FDP/AG MBL einen gemeinsamen Antrag einbringen, wonach sich die komplette Gemeindevertretung von den diffamierenden Äußerungen von Christian Pascale distanzieren soll, gibt es auch zu diesem Protokoll Beschwerden. Der Antrag wurde mit 8:9 Stimmen knapp abgelehnt. Zwei Gemeindevertreter nahmen trotz Anwesenheit nicht an der Abstimmung teil.

Die Antworten des zuständigen Dezernenten Matthias Rink ( CDU) seitens der Kommunalaufsicht sind in der Sache allerdings eindeutig. Danach stand „ein derartiger Beschluss im Widerspruch zur Ausübung des freien Mandats (...) und wäre materiell rechtswidrig“ gewesen. Der Bürgermeister hätte ihn gegebenenfalls beanstanden müssen. Und Rink bestätigt, dass Friedrich und Behrendt-Didszun den Vorsitzenden beim Anhören der Audio-Aufzeichnung nicht umgehen durften und schreibt weiter: Ein „Anspruch auf Protokollierung bestimmter Äußerungen oder Ereignisse kommt einem Gemeindevertreter nicht zu.“

Gemeindevertreter-Vorsitzender Harald Grimm wird flankiert von seinen Stellvertreterinnen Barbara Jockel (l.) und Katja Behrendt-Didszun. Quelle: Helge Treichel

Nach Ansicht von Harald Grimm sind die Beanstandungen von Thorsten Friedrich somit „unmissverständlich zurückgewiesen“ worden: „Die Protokollführung wurde von der Kommunalaufsicht nicht beanstandet, die Gemeindevertretung hat unter der Leitung von Frau Behrendt-Didszun, die mich in der Dezember-Sitzung vertrat, das Protokoll per Abstimmung verabschiedet.“

Grimm sieht sich in seinem „Bestreben bestätigt, den Nach-Wahlkampf aus der Gemeindevertretung herauszuhalten.“ Den neuerlichen Eklat um das Protokoll der Dezember-Sitzung kann er nicht nachvollziehen. Er hielte vielmehr eine Entschuldigung bei der unter Druck gesetzten Rathausmitarbeiterin für angebracht.

Von Helge Treichel