Ausbau der Mühlenbecker Ortsdurchfahrt verzögert sich

Der grundhafte Ausbau der Landesstraße L 21 in der Ortsdurchfahrt Mühlenbeck verzögert sich. Er könne den Termin nicht vorhersagen, „aber 2022 wird der Baubeginn definitiv nicht sein“, sagte Enrico Neumann, Fachdienstleiter für Bauordnung und Planung im Rathaus Mühlenbeck. Die Verzögerungen begründet er einerseits mit umfangreichen Umplanungen im Bereich der Niederschlagsentwässerung und andererseits mit der Corona-Pandemie.

Ein ursprünglich im Frühjahr 2020 geplanter Anhörungs- und Erörterungstermin habe abgesagt werden müssen. Ein neuer Termin stehe seines Wissens noch nicht fest. Diese Anhörung, zu welcher die Genehmigungsbehörde nach Mühlenbeck einladen werde, sei der zwingend erforderliche nächste Schritt im Planfeststellungsverfahren. Danach folgen unter anderem der Abwägungs- und Planfeststellungsbeschluss. Erst damit sei dann Baurecht geschaffen, auf dessen Basis die Durchführungsplanung beginnen könne. Dafür und für die Maßnahme selbst seien Haushaltsmittel einzuplanen. „Wir werden vor 2034/24 keinen Baustart erleben“, schätzt Neumann.

Erörterungstermin „voraussichtlich 2022“

Dass die ursprünglich vorgesehene Terminkette nicht mehr zu halten sei, bestätigt auch Steffen Streu, Pressesprecher im Landesbetrieb Straßenwesen. „Momentan finden noch umfangreiche Abstimmungen zu naturschutzfachlichen und wasserrechtlichen Belangen statt“, sagt er auf MAZ-Nachfrage. Anschließend würden die Unterlagen für die Planfeststellung überarbeitet. Voraussichtlich sei das bis Ende des Jahres der Fall. „Der nächste Schritt wäre dann ein Erörterungstermin seitens der Planfeststellungsbehörde, voraussichtlich 2022“, so Streu. Zu einem möglichen Baubeginn könnten erst Aussagen getroffen werden, wenn der Erörterungstermin stattgefunden hat.

Die 1,3 Kilometer lange Hauptstraße in Mühlenbeck verfüge nur punktuell über eine Niederschlagsentwässerung. Im Zuge des geplanten grundhaften Ausbaus werde diese für den kompletten Straßenzug hergestellt. Das Regenwasser werde über die Bahnhofstraße (L30) in das Tegeler Fließ geleitet. Allerdings seien dafür ein Regenrückhaltebecken sowie ein Schmutzabscheider erforderlich. Insbesondere in diesem Bereich habe es umfangreiche Umplanungen gegeben, erläuterte Enrico Neumann, der seit 1993 in der Mühlenbecker Verwaltung tätig ist. Die ersten Pläne für den Ausbau stammten aus dem Jahr 1995. Während der Landesbetrieb für den Fahrbahnausbau zuständig sei, übernehme die Kommune das Herrichten der Fahrbahnnebenstreifen sowie der Gehwege.

Von Helge Treichel