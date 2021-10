Tödlicher Unfall am Sonntagabend in Schildow (Oberhavel). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und der Rettungskräfte ist der Fahrer eines Geländewagens auf den Gehweg gefahren und hat dort drei Fußgänger überfahren, darunter ein Kind. Die Oma des Kindes starb noch am Unfallort, am Abend erlag auch der Fahrer seinen Verletzungen im Krankenhaus.