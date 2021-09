Mühlenbeck

In der Zeit von Sonntag (5. September), 17 Uhr bis Dienstag (7. September), 15.45 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter einen BMW vom Typ 318i Cabrio in schwarz, welcher in der Zeit im Wiesenweg geparkt worden war. Nach dem Fahrzeug im Wert von rund 2500 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-KM 98 wird gefahndet.

Von MAZonline