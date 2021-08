Anfang Herbst soll die Fahrbahndecke der Summter Chaussee (L 21) in Zühlslake erneuert werden. In diesem Zusammenhang sind auch an der dortigen Bushaltestelle Arbeiten vorgesehen, die im Bauamt der Gemeindeverwaltung als unzweckmäßig angesehen werden. Geringfügige Änderungswünsche aus dem Rathaus allerdings werden im Landesbetrieb abgeblockt. Die MAZ ist dem Behördenzwist auf den Grund gegangen.