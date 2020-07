Mühlenbecker Land

Die bestehende Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land müsse verschärft werden, da diese den ökologischen und klimapolitischen Anforderungen nicht mehr gerecht werde. Eine diesbezügliche Petition der Bürgerinitiative (BI) „ Baumschutz Kommunal“ mit konkreten Änderungsvorschlägen stand am Montagabend in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ordnung, Sicherheit und touristische Entwicklung auf der Tagesordnung.

Nur die Grundsatzfrage beraten, aber nicht die Vorschläge

Die ausführliche Debatte habe er als positiv wahrgenommen, doch das Ergebnis habe ihn „ein wenig schockiert“, gesteht Ausschussvorsitzender Thomas Henning (B 90/Grüne). Einerseits gebe es selten Themen, die so intensiv, engagiert und mit breiter Beteiligung diskutiert werden. Andererseits sei das Ziel verfehlt worden, über die einzelnen Änderungsvorschläge zu beraten. Vielmehr habe sich die Diskussion nahezu ausschließlich darum gedreht, ob eine Satzungsänderung notwendig ist. Und der von ihm seitens der Linken aufgegriffene Vorschlag, eine erneute Sondersitzung zum Diskutieren der eigentlichen Inhalte einzuberufen, sei mehrheitlich abgelehnt worden, bedauert Henning. Dadurch könne das Thema lediglich während der nächsten regulären Sitzung beraten werden.

Fraktionen sollen sich eine Meinung bilden

Er habe deshalb darum gebeten, in den einzelnen Fraktionen eine Meinungsbildung vorzunehmen und der Verwaltung die Ergebnisse mitzuteilen. Die gesammelten Positionen wiederum könnten an die Fraktionen zurückgespielt werden, um sich auf die weitere Debatte vorbereiten zu können. „Es geht weiter, aber nicht in dem von mir gewünschten Tempo“, resümiert Thomas Henning. Der erste Entwurf einer Antwort der Verwaltung auf die Petition sei indes abgelehnt worden. Aber die Petenten hätten ihm versichert, dass sie noch warten könnten.

BI-Sprecher: „Wir haben erreicht, was wir wollten.“

Auch BI-Sprecher Alwin Schuster begrüßte die für alle Anwesenden offene Diskussion. Er bedauerte allerdings die Pattsituation bei der Abstimmung, bei der immerhin drei der sieben Ausschussmitglieder der Verwaltung Recht gegeben hätten, dass die Satzung nicht geändert werden muss. Bei einer Enthaltung seien ebenfalls drei Ausschussmitglieder dem BI-Vorschlag für eine verschärfte Satzung gefolgt. „Wir haben erreicht, was wir wollten“, resümiert Alwin Schuster, „nämlich dass man sich mit der Gehölzschutzsatzung kritisch und ernsthaft beschäftigt.“ Er begrüßte, dass die angestoßene Diskussion nun weitergeht.

Von Helge Treichel